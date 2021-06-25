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屏東師「線上視訊」發現學生缺課　機警通報113竟是家暴

▲家暴通報方式 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲家暴通報方式 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

全國實施三級警戒，大專院校以下全面停課，屏東一位老師透過線上視訊觀察學生上課時，發現學生無故缺席，進而通報113專線，經社工查訪，發覺這名學童家中發生暴力衝突。

▲家暴通報方式 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府呼籲縣民一起擔任社會安全網守護者，從自身做起，不管是個人、家人間、鄰里間，若有自覺、看見、聽聞可能的暴力行為時，即時發出求救訊號！如遇緊急狀況立即撥打 110 或保護專線 113，或者在網頁搜尋「關懷 E 起來」來求助及通報，來保護兒童安全。

縣府統計，2020年度兒少保護通報案件共3千零47件，其中通報來源學校約占43%、警察占23%、醫療院所占7%，而親友鄰居只占不到1%。檢視今年與去年5月15日至6月20日，升級三級警戒期間與同期數字比較，兒少保護通報量從275件下降至142件，減少133件，兒少保護通報數與同期相較明顯驟減，

社會處表示，以發覺兒少保護案件，大多數仰賴學校、課輔班及社區鄰里通報，隨著疫情警戒延長，社區居民間的互動與接觸減少，不免憂慮是否仍有不少兒少虐待案件黑數藏在家裡不被發掘。

社會處指出，近期一件通報案件，是學校老師透過線上視訊觀察孩子的學習情況，敏銳發現該學生常無故缺席線上課程，進而通報113專線，事後經社工查訪，發覺這名學童家中發生暴力衝突。社會處表示，每位孩子都是國家的幼苗，呼籲縣民朋友一起擔任社會安全網守護者。

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