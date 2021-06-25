慈濟捐疫苗遭擋？　侯友宜喊話中央：疫苗就不夠！趕快幫

記者蔡文鈴／新北報導

慈濟基金會日前遞件申請500萬劑BNT疫苗緊急進口，但衛福部長陳時中卻表示一次太多案子進行會引發困擾，行政院也說無法和台積電與永齡基金會（鴻海）案併案處理。對此，新北市長侯友宜25日下午於疫情應變記者會上表示，台灣現在疫苗就不夠啊，中央應該要快協助這些有心人士。

侯友宜表示，「台灣現在疫苗就不夠」，因為不夠讓民眾在疫苗接種選擇性低，導致疫苗群體免疫大幅落後，若民間團體、宗教、企業、熱心人士願意協助買疫苗，政府本於讓民眾安心安全，應該協助他們快速取得疫苗。

侯友宜強調，人家要幫忙，就趕快去幫忙、多幫忙，趕快把疫苗買進來，只要速度快、品質好、數量夠，政府要快幫忙這些熱心的企業、宗教人士，趕快努力做好防疫。

中央流行疫情指揮中心25日公布國內新增76例本土新冠肺炎確診個案；其中34例為居家隔離、檢疫期間或期滿檢驗陽性者。確診個案中新增5例死亡。

個案分佈以新北市32例最多，其次為台北市20例、桃園市10例、新竹縣4例、苗栗縣3例、彰化縣及高雄市各2例，宜蘭縣、基隆市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市24例中，13例為已知感染源、2例關聯不明、9例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）

