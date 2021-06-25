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獨／高雄男「換口罩」鬧監理站！3分鐘1次　換不了行照出招惡整

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子前往監理站辦理業務，可是行照過期已經不用更換，但這名男子還是堅持要監理人員辦理，越講越生氣，甚至還大鬧監理站，不顧監理站人員勸說，每三分鐘換一次口罩，讓監理站人員拿出蒐證器材，還用麥克風提醒他：「不要再換了，口罩戴好」。

▲穿紅衣男子因為口罩沒戴好，不聽勸導在監理站上演一齣鬧劇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲穿紅衣男子因為口罩沒戴好，不聽勸導在監理站上演鬧劇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

24日下午四點多，就有民眾直擊有人在大鬧監理站，一名男子先是到服務台詢問事務，不過他的口罩並沒有戴好，頻頻露出鼻子，讓監理站人員多次提醒他「口罩戴好」，不過這名男子根本不在意，隨後又來到櫃檯要辦理業務，但是他的口罩沒有戴好，承辦人員根本就不敢幫他辦。

經過多次勸導，這名男子不但口罩沒有戴好，而且每3分鐘就要在監理站室內辦公空間裡頭來換口罩，監理站人員看到這一幕根本是嚇壞了，但是男子不聽勸，還刻意重複監理人員的話，氣得監理人員拿出蒐證器材來錄影之外，還特別用「麥克風」提醒：「先生，不要再換口罩了，口罩要戴好」。

▲穿紅衣男子因為口罩沒戴好，不聽勸導在監理站上演一齣鬧劇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲紅衣男在監理站上演「換口罩」鬧劇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

面對這樣的情況，這名男子回答：「我不是戴好了」，就這樣大鬧監理站超過20分鐘，最後驚動員警前來處理，這名男子才乖乖配合，據了解這名男子是因為行照過期要來更換，但是現行法規已經不用更換，除非有更動姓名、住址才需要更換，但是監理人員說的，他都聽不進去，所以才上演了這齣「口罩」戰。

不過這一場「口罩鬧劇」，也讓目擊民眾是嚇壞，直說「驚到要死」，畢竟高雄市連兩日爆發15例本土病例情況下，任何風吹草動，還真的會讓人產生「無限壓力」。

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