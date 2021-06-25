快訊／防Delta變種病毒　侯友宜籲中央：採購「加強版疫苗」

記者蔡文鈴／新北報導

針對印度變種病毒擴散世界各國，疫情指揮中心宣布對境外旅客進行全面普篩。對此，新北市長侯友宜25日下午於疫情記者會大讚中央策略，另也建請中央部署第三劑疫苗採購「加強版疫苗」。

侯友宜表示，6月15日就建議中央加強部署，採購加強版疫苗，也樂見中央執行全面普篩，希望能落實，將病毒阻絕於境外，這才是擋住病毒最重樣的方式，也希望疫苗可疫快速施打作出高覆蓋率，趕快打第二劑，盡快做到群體免疫，才能讓防護牆增加。

▲新北建議面對印度變種病毒入侵應有積極作為。（圖／翻攝直播）

侯友宜也建議中央，國外都有追加採購加強版疫苗，用於民眾第三劑疫苗施打，希望中央能思考，超前部署。

中央流行疫情指揮中心25日公布國內新增76例確診個案，均為本土個案；其中34例為居家隔離、檢疫期間或期滿檢驗陽性者。確診個案中新增5例死亡。

個案分佈以新北市32例最多，其次為台北市20例、桃園市10例、新竹縣4例、苗栗縣3例、彰化縣及高雄市各2例，宜蘭縣、基隆市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市24例中，13例為已知感染源、2例關聯不明、9例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）