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全國學生確診累計達632人　大專生破200人、157國小生染疫

▲▼新冠肺炎 台北市聯醫中興院區 快篩站 排隊等待環保局清潔消毒環境 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全國學生確診人數達632人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

因疫情影響，目前全國學生均在家學習，但學生確診人數持續增加，引發關注。根據教育部今（25日）最新公布的數據顯示，全國各級學校確診人數，截至昨日17時30分，國內學生染疫人數已達到632人，其中又以大專院校染疫學生最多，本土加上境外案例共有210名、國小則有157人染疫，佔地二位。

全國疫情警戒第三級延長至7月12日止，教育部宣布，三級警戒期間，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構仍請所有學生停止前往，公私立幼兒園停止到園上課。

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根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至6月24日，全國學生確診人數已累積至632例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累622例，包含200例大專校院生、99例高中生、99例國中生、157例國小生、67例幼兒園學生。相較於昨日累績625名學生確診，增加了7名案例。

▲▼ 0625全國學生累積確診人數 。（圖／教育部提供）

▲全國學生累積確診人數。（圖／教育部提供）

有關全國各級學校，暑假期間因應三級警戒延長之相關配合措施如下：

一、 各校原已規劃於延長警戒期間辦理之暑期育樂活動、營隊，建議先行停止、延後或採線上互動方式辦理，後續視疫情狀況再予調整因應。

二、 高級中等以下學校仍維持提供弱勢學生用餐協助。

三、 110學年度國中小延長警戒期間暫停學生到校實施學習扶助，惟各校學習扶助課程得改採線上教學，並依實際授課情形核發教師鐘點費。

四、 延長警戒期間，學校維持基本運作行政人員之出勤管理採彈性、從寬處理原則辦理。

五、 持續提供學生線上學習資源：
(一)持續於公視3台播放「疫起線上看」教學節目。
(二)國立圖書館提供免費電子書借閱、多項影音資源及線上課程服務。
(三)科教館所提供多元線上資源：科教館製播Podcast頻道「科科出來講」及Youtube講座影片；科工館官網則分享多項科普電子書；教育廣播電台「Channel+」亦提供17國語言節目及親子共學資源等。

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