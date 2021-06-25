恐怖女業務確診還到處賣保險！接觸104人害5染疫　衛生局開罰了

▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1名確診保險業務員被通知居家隔離還跑去客戶家賣保單，與104人有接觸又造成5人因此染疫，昨(24)日衛生局長葉彥伯指出，個案被列接觸者要居家隔離，當接到需居家隔離電話通知就不能外出，將依違反傳染病防治法規定，開罰1萬到15萬元的罰鍰。

該名保險業務員是屬於水果商歌唱班傳播鏈的女性(約60歲)，她在感染之後共接觸104人，職場接觸40人(1人確診)、客戶接觸14人(2人確診)；社交接觸24人(1人確診)；家庭接觸26人(1人確診)；業務員在與104人接觸後，共造成5人確診。

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▲彰化確診保險員屬歌唱班傳播鏈。（資料圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯表示，這位保險業務員在5月15日下午2點的時候，就接到衛生局人員以電話告知，因為曾與確診者有接觸，必須進行居家隔離，但她在當天下午5點，到客戶家中去做保險銷售，明顯違反規定，適用傳染病防治法第58條第4項規定來開罰，罰款為罰1萬到15萬元之間。

▲確診保險員接觸104人造成5人確診。（資料圖／彰化縣政府提供）

這名保險員目前已經健康出院，但至今仍無法踏出家門，造成客戶及親友確診住進醫院，面對指責聲浪她心裡面非常愧疚，因此憂鬱症纏身，整天落淚，家人更擔心她會因此想不開，里長伯何炳樺表示，請外界暫時不要打擾，待調解完成後，她將會出面對大眾道歉。

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