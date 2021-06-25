施明德反對「台灣安全標準」放行國產疫苗　民進黨團回擊錯誤認知

▲前民進黨主席施明德。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

前民進黨主席施明德24日晚間在臉書發文，表示反對政府以「台灣安全標準」放行國產疫苗。對此，民進黨立委鄭運鵬25日表示，施明德有非常大的誤會，這是完全錯誤的認知，希望這些被謠言、負面研所影響的說法，都可以到此為止。

施明德24日在臉書表示，台灣的國產疫苗是全球最貴的，安全性還不確知，有效性也未經國際安全標準認證，售價居然是AZ疫苗的10倍，也比莫德納疫苗還貴，請台灣人不准政府以「台灣安全標準」放行國產疫苗。

民進黨團25日上午召開「國際同聲支持，共同合作抗疫」線上記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

鄭運鵬表示，施明德對於政府的各種政策，當然有他發言、討論的自由，民進黨團都予以尊重，但是施明德認為台灣用自己的授權標準，並不足以證明國產疫苗是安全的，「我相信他有非常大的誤會」。

鄭運鵬說明，台灣是醫療非常先進的國家，不管從過去的醫藥到這次的疫苗，訂定標準都有參考世界標準，而且是相對嚴格，除了過去在解盲的過程採取科學態度，這次也是參考歐盟與其他國家緊急授權的條件。

鄭運鵬指出，免疫橋接是現在歐盟、世界各國逐漸採用的標準，如果國產疫苗要達到效果證明，與目前全世界使用最多的AZ疫苗相比，必須達到相當、或者更高的標準才能核准，所以施明德不了解這些醫藥、科學上的論證，就認為台灣的標準落後於世界，這是完全錯誤的認知。

鄭運鵬也提及，包括法國、捷克等國都逐漸開放對台灣的旅遊禁令，表示台灣即使自認為疫情最嚴重時，這些醫療也相對先進的國家，對台灣的國人的健康狀況、政府的防疫政策還是非常有信心，「即使國人還沒打疫苗，他們也解除旅遊禁令」。

鄭運鵬認為，看得出來台灣在醫藥標準、防疫措施等，都是得到醫療先進國家的支持跟認同，所以不需要自己詆毀自己的政策，「打自己的小孩給別人看」，這些言論禁不起科學檢驗，對台灣也沒有幫助，希望所有被謠言、負面言論所影響的說法，都可以到此為止。

其他人也看了這些新聞...

►立陶宛外長「很自豪能幫台灣」 台人洗版感謝：永遠記住這份善意

►Ačiū, Lietuva！蔡英文感謝立陶宛贈2萬劑疫苗：一起克服疫情挑戰

►台灣去年援贈10萬片口罩 立陶宛以2萬劑AZ疫苗當回禮