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日本時隔3週加贈100萬劑疫苗　民進黨團：證明台日關係鞏固

▲▼日本6月初將手上的124萬劑新冠疫苗，全數送給台灣。（圖／路透社）

▲日本政府日前捐贈台灣124萬劑新冠疫苗。（圖／路透社）

記者林銘翰／台北報導

日本外務大臣茂木敏充25日上午表示，決定追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，民進黨團感謝日本政府加贈台灣100萬劑疫苗，也證明台日關係非常鞏固，絕對禁得起檢驗和風風雨雨。

茂木敏充25日在例行記者會上表示，日本政府決定再提供台灣、越南各100萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。這是日本繼6月4日無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣後的第2批，到今天正好相隔3週。

民進黨團25日上午召開「國際同聲支持，共同合作抗疫」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，非常感謝駐日代表謝長廷在第一線的努力，包括與日本國會、政府單位都一直在折衝當中，日本決定加碼捐贈100萬劑AZ疫苗，現在已經可以順利到台灣來，這種互信、互利、互惠是國際友邦之間，最重要的基本交流態度，希望國內不要用負面言詞等，造成友邦的困擾。

羅致政指出，在日本決定加贈100萬劑疫苗之前，國內有很多人、政黨總是酸言酸語，包括使用「疫苗乞丐」的字眼，甚至刻意製造一些風風雨雨，民進黨團很感謝日本政府最後還是決定加贈台灣100萬劑疫苗。

羅致政說明，由此可以證明台日關係非常鞏固，雖然有反對黨、部分人士刻意破壞這種良好的關係，但相信台灣與日本的關係，在兩國政府以及第一線外交人員的努力之下，絕對禁得起檢驗和風風雨雨。

羅致政也說，這次要進來的100萬劑是AZ疫苗，最近國內民眾對AZ疫苗的安全性有所質疑與擔心，但是AZ之所以在國際社會這麼搶手，而且是全世界目前使用最多的疫苗，某個角度也證明各國政府對AZ疫苗有一定的信心存在。

羅致政認為，如果要讓日本人感受到台灣人的感謝，大家就應該踴躍出來施打疫苗，不僅是對我們自己最大的保護，也是對友邦無私提供疫苗最好的回饋。

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