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擴大快篩量能　高榮台南分院攜手台南、佳里與岡山3榮家共同抗疫

▲退輔會主委馮世寬特別關心榮民之家COVID-19快篩的整備情形，日前親自巡視高雄榮總台南分院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲退輔會主委馮世寬特別關心榮民之家COVID-19快篩的整備情形，日前親自巡視高雄榮總台南分院。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

因應疫情威脅，為避免安養機構住民的COVID-19群聚事件，高雄榮總台南分院，邀請台南榮家、佳里榮家及岡山榮家等人員，共同舉辦「COVID-19快篩教育訓練」活動。

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活動內容除了介紹快篩採檢站設備、採檢技巧、檢驗方法外，榮家人員更現場參訪快篩站、檢驗設備與動線規劃，同時高雄榮總台南分院也提供COVID-19快篩試劑以及N95口罩、防水隔離衣等防疫物資給3個榮家，希望降低於工作中被傳染的機率，能更加安心的執行防疫任務。

▲退輔會主委馮世寬特別關心榮民之家COVID-19快篩的整備情形，日前親自巡視高雄榮總台南分院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了讓榮家在規劃、執行COVID-19快篩活動時能無縫接軌，該院除了提供快篩操作手冊以及影片介紹外，讓榮家的種子人員能擴大其他人員的訓練，也派感控與檢驗人員去榮家現勘與輔導，高榮台南分院院長王瑞祥表示，及早快篩、及早解決問題，以實際行動協同榮家共抗疫情，期盼恢復正常日活。

▲退輔會主委馮世寬特別關心榮民之家COVID-19快篩的整備情形，日前親自巡視高雄榮總台南分院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

退輔會主委馮世寬特別關心榮民之家COVID-19快篩的整備情形，日前親自巡視，對於岡山榮家、台南榮家及佳里榮家的用心與努力讚譽有加。

▲退輔會主委馮世寬特別關心榮民之家COVID-19快篩的整備情形，日前親自巡視高雄榮總台南分院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高榮台南分院院長王瑞祥表示，在退輔會金字塔3級醫療整合政策下，除了積極協助與整合高榮台南分院院與台南榮家、佳里榮家及岡山榮家的醫療業務，在COVID-19疫情防疫上，本院陸續建置防疫設備、人員訓練與專責病房，同時輔導臺南榮家、佳里榮家及岡山榮家等防疫物資以及檢驗設備、試劑採購，人員教育訓練等之整備，一起為榮民提供一個安全的就養環境。

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