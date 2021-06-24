屈臣氏1萬盒「家用快篩試劑」26日開賣　3大藥妝店販售資訊一次看

▲屈臣氏宣布將開賣「家用快篩試劑」，備貨超過1萬盒。（圖／公關提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

為對抗疫情擴大採檢量能，加速民眾快篩普及率，自食藥署19日公布核准5款家用快篩試劑，開放民眾自行在家進行快篩後，許多超商、藥局及藥妝店都陸續到貨開賣。繼日藥本舖昨（23）日宣布開賣家用版快篩試劑，屈臣氏今也宣布引進「羅氏」及「福爾威創」2款快篩試劑，首批進貨更多達1萬盒，將於26日起於全台門市陸續開賣。《ETtoday新聞雲》也整理3大藥妝店販售之家用快篩試劑品牌、價格及開賣時間，方便供民眾參考。

屈臣氏



屈臣氏引進「羅氏 家用新冠病毒抗原自我檢測套組」和「泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」兩款快篩試劑，將於26日起陸續開賣，目前也正積極洽詢其他品牌快篩試劑並持續進貨中。

其中，「羅氏 家用新冠病毒抗原自我檢測套組」首批進貨1萬盒，6/26(六)即可於全台屈臣氏門市購買，1盒5入，售價1800元；而「泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」則預計於6/27(日)在北北基桃地區93家限定門市開賣，1盒5入，售價1700元。

日藥本舖



連鎖藥妝店日藥本舖23日起開賣家用版快篩試劑「威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，1盒5入，售價1700元，除備有充足的現貨數量外，為避免快速售完也啟動預購機制，不用擔心至門市買不到，更提供會員折扣。門市也提供專業藥師可諮詢，幫助民眾在家也能正確使用快篩試劑自行檢測，降低群聚風險。

康是美



康是美引進「泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」和「羅氏 家用新冠病毒抗原自我檢測套組」兩款快篩試劑，將於24日起陸續開賣。「福爾威創」將於6／24起在北北基桃地區的康是美門市開賣，1盒5入，售價1700元；而「羅氏」則於6／26日起全台康是美陸續開始販售，1盒5入，售價1800元。

▲泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組，一盒5入。

▲羅氏 家用新冠病毒抗原自我檢測套組，一盒5入。

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