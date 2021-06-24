澎湖男拒快篩下場曝！慘吞1.5萬罰單　揭露住家＋巡邏箱24hrs監控

▲穿紅衣的陳姓男子拒絕快篩，遭澎湖縣政府揭露住家，同時警方也安置巡邏箱 。（圖／澎湖縣政府提供）

記者吳奕靖／澎湖報導

為了防堵新冠疫情，澎湖縣政府在1日開始進行機場全面快篩，截至6月22日止，計有4597人入境，全數配合快篩，但是就在23日出現首位拒快篩，一名陳姓男子經過勸導之後，還是拒絕配合，所以被澎湖縣政府開罰1.5萬以外，還被公布居住地，警察局也在住家門口設置巡邏箱24小時監控。

一名住在馬公市的陳姓男子在返回澎湖之前，就在臉書表明他在台灣就醫，直到23日下午搭機返澎湖，縣府找來親友、官員進行勸導，但他還是不配合快篩，所以此舉惹惱了縣政府，縣府強調陳姓男子自雙北高風險地區返澎，又有醫院活動足跡，染疫風險高於他人，卻不願快篩，痛批心態可議「除浪費社會成本之外，倘因未配合快篩而將病毒傳入澎湖，防疫努力將功虧一簣」。

▲穿紅衣的陳姓男子拒絕快篩，遭澎湖縣政府揭露住家，同時警方也安置巡邏箱 。（圖／澎湖縣政府提供）

▲穿紅衣的陳姓男子拒絕快篩，遭澎湖縣政府揭露住家，同時警方也安置巡邏箱 。（圖／澎湖縣政府提供）

所以認為陳姓男子是刻意挑戰澎湖防疫決心，將予以開單告發，依照傳染病防治法重罰1.5萬元，同時陳姓男子住在馬公市鬧區，也請警察在住家外設置巡邏箱，加強注意動態。

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