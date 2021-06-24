南投市、竹山、埔里2日社區快篩707人！　發現竹山1婦人染疫

▲南投縣近2日社區快篩707人，及時發現1人染疫。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情近日似有復燃之勢，南投縣衛生局加強因應力道，昨（23）日、今日在南投市、竹山鎮和埔里鎮辦理社區篩檢，2日快速篩檢總計篩檢707人，快篩陽性1人，再經核酸(PCR)檢測後，今日確診為案14487，屬「彰化里長避疫法會」傳播鍊，其餘706人皆為陰性。

縣府衛生局指出，竹山鎮社區篩檢站計2場次，地點分別為延和8號道路和興巷尾，篩檢283人，及時發現案14487的67歲婦人染疫；另一場則在重興岩，篩檢193人，全數陰性。

此外，南投市新冠肺炎社區篩檢站於漳和里集會所辦理，篩檢115人，埔里鎮新冠肺炎社區篩檢站則於埔里鎮綜合球場，篩檢116人，2場次共231人全數陰性。

▲竹山鎮明後2天增辦2場次社區篩檢站。（圖／南投縣政府提供）

因應竹山鎮再現確診個案，縣府衛生局將持續在6月25日、26日在「竹山鎮新冠肺炎社區篩檢站」續辦2場次；地點及時間如上圖附表，提醒有南投縣政府近期公布確診者足跡有重疊者、自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者（發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀、四肢無力）。可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩，請勿搭乘大眾運輸工具接受篩檢。

►穿上就能提臀、雕塑腿型 七分、九分兩種長度 居家、運動都方便



►日月潭17天「變回仙境」縮時影片！美到令人感動...差0.68米滿水位



►男女大學生雙亡畫面曝！副駕車門曾詭異打開 她報平安後赴黃泉



►網瘋傳是真的！企業佛心紓困 南投市、草屯、名間每戶最高領6萬



►戶外辦喪事聚11人罰66萬？ 南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰



►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」 網轟冷血分局長登門道歉