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社會 社會焦點 保障人權

見死不救改判殺人！線勾膠筏爆衝突　漁民亮刀追「釣客絕境落海」

▲▼釣魚,海釣,海邊,釣魚竿。（圖／翻攝自pixabay）

▲黃姓男子2017年在堤防釣魚與當地漁民發生衝突，遭漁民持刀追砍落海身亡。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixabay）

記者林冠吟／台南報導

黃姓釣客與溫姓釣客2017年1月一同在北門鯤江溝附近堤防釣魚，因黃男的釣魚線勾到恰好經過洪姓漁民膠筏，黃男不滿對洪男丟擲石頭，2人因而爆發衝突，洪男竟拿平常割斷魚網的菜刀，追砍黃男，黃男避無可避逃到堤防下的基座，不幸落水，直到3天後才被發現遺體。一審依強制未遂等罪判洪男有期徒刑4年、二審改判2年10月，檢方不服上訴，更一審改以殺人未遂，重判11年。

黃姓釣客和溫姓友人2017年1月5日晚間前往北門鯤江溝釣魚，黃男的釣魚線卻不巧勾到恰巧洪姓漁民駕駛膠筏正欲通過，黃男不滿的對洪男丟擲石頭，2人因而發生爭執，洪男以長條物回擊未果，心有不甘把膠筏停放好後，持割漁網的菜刀騎車衝上堤防，對著黃男揮砍，後因用力過度不慎跌倒，也讓黃男得以閃過洪男的追砍。

黃男見洪男情緒激動不肯罷休，僅能閃進堤防邊的擋泥牆下寬度僅56至23公分的基座。洪姓漁民見狀仍對黃男咆哮「好膽你給我起來，我要砍死你」，更繼續行走在擋泥牆上對著黃男叫囂，見黃男仍不肯就範，還進一步撿起地上的玻璃空瓶，朝著黃男丟擲，黃男最終因避無可避而落水，洪男見黃男落水後，竟未呼叫，而是騎車離去。最後還是由溫姓釣客緊急通報警消，3天後才在距離釣魚處約1.5公里的地方找到黃男屍體。

台南地院一審依強制未遂等罪，判洪男應執行有期徒刑4年，二審改判2年10月，檢方不服上訴，最高法院發回更審；台南高分院審理時，洪在承認持刀對黃男追砍，也持玻璃瓶對黃男丟擲，主張在黃男落水後他因著青蛙裝行動不便而未上前搭救，他也以為黃男落水是黃男自己跳下去的，因此無法預料到黃男會溺斃，強調絕無意要害黃男於死。

台南高分院審理後認為，洪男與黃男兩人素不相識，因細故爭執，雖然黃男有對洪男丟擲石頭，洪男卻因此持刀相向，性格過於暴力，對於社會有一定危險性，且在黃男被逼入堤防下也不罷休，儘管其明知黃男的處境已相當危險，卻仍對黃男丟擲玻璃瓶，見黃男落水也未施以援助，反而自行離開，導致無法挽回的結果發生，此舉可見帶有殺人犯意，因此改依殺人罪嫌，判處黃男11年徒刑。

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