大遠百、樂多多贈愛心火鍋挺醫護　國際工商經營研社捐5000防護面罩

▲台南市大遠百等熱心企業，捐愛心火鍋及防護面罩，挺醫護及防疫人員，黃偉哲市長表示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣本土疫情蔓延以來，醫護人員工作量倍增，更承受巨大身心壓力，為了向第一線醫護人員表達支持與感謝，24日遠東百貨台南分公司與樂多多集團特別捐贈100份愛心火鍋套餐給社會局，由社會局轉贈永康奇美醫院醫護人員，肯定醫護人員防疫之辛勞。

另台南市國際工商經營研究社也捐贈5000個防護面罩給市府第一線防疫人員，市長黃偉哲也特別頒發感謝狀，感謝企業支持抗疫也支持第一線防疫人員。



台南市長黃偉哲表示，肺炎疫情持續延燒，感謝第一線醫護人員不遺餘力地投入防疫工作，堅守岡位。黃偉哲也感謝大遠百公司與樂多多集團展現社會企業責任，將100份特製的火鍋個人套餐，包裝成方便食用的熟食餐盒，於24日上午送達奇美醫院，在這疫情緊張時期，透過美食傳達溫暖心意。



黃偉哲更感謝企業以及各界團體在防疫期間的捐贈，無論是捐物資或是捐款，讓第一線防疫人員有更好的裝備來面對疫情，都對於防疫有很大的幫助以及鼓勵作用。





樂多多集團品牌行銷公關徐家瑜經理表示，樂多多集團在疫情期間，除了全力配合政府防疫，也力挺疫戰中的第一線人員。台南遠東百貨徐聖彬店長則表示，遠東百貨台南分公司多年來積極參與社會公益，過去也多次與市府及樂多多集團合作辦理公益活動，此次特別再次攜手合作，共同為抗疫前線的醫護人員加油打氣。台南市國際工商經營研究社社長王平川與常務監事劉棟堅代表也親自到場致意。

石墨烯顯瘦提臀塑崩褲