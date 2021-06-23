嘉義市線上商機開拓有成　奮起湖米餅受惠疫情送暖醫護　

▲嘉義奮起湖米餅業者捐助米餅為醫護打氣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市在西區港坪運動公園開設大型疫苗接種站，為75歲以上長輩接種新冠疫苗，嘉義市青創品牌奮起福米餅創辦人陳岱聲，在嘉義市工商發展投資策進會總幹事陳香縈熱心「牽線」下，趕在這一階段疫苗接種工作的最後一天送上200包奮起福米磚，慰勞辛苦的醫護同仁，希望用健康好吃的米磚，為大家加油打氣。

陳香縈表示，疫情以來所有中小企業都受到嚴重衝擊，嘉義市業者第一時間都是配合政府以防疫為優先，現在中央及地方的紓困辦法陸續到位，大家都期待解封後趕快迎來振興。而嘉義市工策會去年就超前部署，協助業者辦理線上海外拓銷媒合會，嘉義市業者以視訊方式與海外買家媒合，成功把貨銷出去。而自己是在拜訪陳姓業者，提供嘉義市政府疫情期間各項協助政策時，陳姓業者主動表示希望捐贈自家產品感謝醫護的辛勞，因而成就一樁美事。

陳香縈強調，今年8月仍將不畏疫情，攜嘉義產業隊參加馬來西亞線上拓銷博覽會，讓嘉義市優質的廠商進軍國際。22日前來疫苗接種站慰勞醫事人員的奮起福米餅業者，也是本次參加馬來西亞線上拓銷博覽會的成員之一。

陳岱聲表示，謝謝勇媽市府團隊的用心規劃以及接種站所有醫護警察的辛勞付出，才能讓嘉義疫苗接種工作順利進行，提供200袋黃金米磚給大家補充能量跟打氣，希望透過實際行動的支持，展現相互扶持的精神，一起為防疫來盡份心力，也感謝黃敏惠市長團隊總是跟產業站在一起，提前掌握線上拓銷的優勢，就是前進國際市場最好的能量。

今年2021年馬來西亞線上拓銷博覽會訂於8月5日至8月7日開展，展品範圍分10大類，以電子機電、綠色、防疫、健康生活、運動休閒、美妝保養、文創、農業及農產加工、家居教育及工商服務等產業為主。去(109)年11月嘉義市工策會結合是政府的行政資源，率領嘉義市業者參加馬來西亞線上台灣形象展，橫跨食品、美妝、咖啡、科技等多元類別，創造出113場次線上媒合會，期望今年再締佳績。

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