▲用愛溫暖人心！「惜食廚房」送美味餐盒挺醫護、助弱勢家庭。（採訪、攝影剪輯／記者許靖騏；文字撰稿／記者黃稜涵）

▲惜食台灣行動協會結合扶輪社、民代力量，推動「惜食廚房」送愛到醫院以及弱勢家庭。（圖／記者許靖騏攝，下同）



記者許靖騏、黃稜涵／採訪報導

穿著隔離衣全身濕透，忙到連喝口水的時間都沒有，辛苦的醫護人員堅守在第一線守護台灣，卻頻頻傳出外送員拒送雙北醫院的歧視對待，心疼醫護人員受委屈，惜食台灣行動協會結合扶輪社、民代力量，推動「惜食廚房」送愛到醫院以及弱勢家庭，希望用愛溫暖人心。

▲惜食台灣每天共送出250個愛心便當，為辛苦的醫護人員加油打氣。

惜食廚房主委邱麗秋表示，「平常我們主要幫助板橋附近與文山區的弱勢家庭，在疫情爆發的時候我們也支援醫護前線，他們防疫作戰很辛苦，一定要站出來相挺，鼓勵安慰一下醫護人員 ，每天總共送出250個便當，他們那麼辛苦在前線為我們百姓這樣奮鬥，非常感謝他們」。

▲惜食廚房主委邱麗秋表示，「感謝醫護在前線作戰，一定要站出來相挺，鼓勵安慰一下醫護人員」。



惜食廚房用心準備色香味俱全的便當，讓醫護人員們吃得健康又營養，繼續為國人守護第一線，扶輪社義工們輪流接力，分裝餐盒並將愛心餐盒送往醫療最前線，幫醫護人員加油打氣，惜食廚房志工指出，「因為希望台灣更好，所以發揮一點小小的力量，讓我們的醫護人員能吃得飽飽的」。

▲由扶輪社義工們輪流接力，分裝餐盒並將愛心餐盒送往醫療最前線。

不僅用愛心便當支援前線醫護，同時也送暖到弱勢家庭，板橋區里長張慎芝表示，「為了讓里內的獨居老人及弱勢家庭能在疫情下還能有更好的照顧,除了愛心便當外更有善心人士捐贈生活補助金,讓他們生活不因疫情而受影響,里長說只要我能做到的決義不容辭,新北市海山分局也為轄內獨居老人與弱勢家庭免費提共了口罩,讓在熱區里的民眾更有安全的保護」。

▲▼不僅用愛心便當支援前線醫護，同時也送暖到弱勢家庭。

從今年五月開始，惜食廚房一天準備三百個便當，民眾集資買咖啡、送飲料，同心協力幫最前線的醫療人員加油打氣，希望醫療人員不再因被歧視而傷心，更讓他們知道，大家的心是跟他們在一起的，對抗疫情需要團結一心，這時候更需要大家發揮同理心，溫柔對待身邊的每一個人。