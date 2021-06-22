　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前線醫護家屬活在恐懼中　蔡壁如曝遭女兒要求「不要回家」

▲蔡壁如22日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▲蔡壁如響應北市退休醫護召集令，自願前往前線協助抗疫。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委蔡壁如響應北市退休醫護召集令，自願前往前線協助抗疫。蔡壁如22日透露，女兒曾對她說：「妳還是不要回來好了。」讓她知道到自己的家人活在恐懼中，「我的家人如此，其他在前線作戰的醫護人員的家屬更是如此！」因此她第三度在臉書請命，盼衛福部長陳時中拿出實質獎勵給醫護。

「這是我第三次在臉書上為在前線作戰的醫護人員請命！」蔡壁如22日晚間在臉書表示，自從5月中旬宣布三級警戒以來，前線戰事吃緊，醫護人員面對比誰都要高的染疫風險，更要承受來自確診者染疫的壓力、甚至被暴力！除此之外，還頂著將近40度的高溫，穿上3層防護衣、2層髮帽、2層手套、N95口罩緊緊勒住臉部，無處可躲的悶熱、全身汗濕、脫水，這些身體上的痛苦，遠遠比不上心理承受的壓力。

蔡壁如透露，白天在醫院工作了一天之後，女兒跟她說：「媽媽，妳有洗澡？有洗頭？就回家！妳還是不要回來好了！」自己身為很資深的護理師，而且那麼熱愛自己的工作，但是當女兒都跟她說：「媽媽，妳還是不要回來好了」時，她知道，她的家人在恐懼。

蔡壁如強調，「我的家人如此，其他在前線作戰的醫護人員的家屬更是如此！」

接著，蔡壁如也指出，有一位她在和平醫院的學妹向她表示，加入篩檢站之後就不敢回家，因為家裡有小孩、有老人，她只能去住防疫旅館，雖然政府說有補貼，但必須是自己先掏腰包，要自己先付每個晚上1600元的住宿費用，一個月下來，已經先付出3、4萬塊，但她一個月的薪水不過5萬塊啊。

「有誰來疼惜這些為國人生命安全作戰的醫護人員？有誰來關心這些抗疫天使的心理狀態？每一次上崗都是生與死的博鬥，有沒有團體心理諮商協助他們面對壓力？」

蔡壁如表示，雖然陳時中終於聽到她提出的「落實執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」，同意給第一線醫護人員同住家屬注射疫苗；但是，說好要提前部署的陳部長，請不要再用「共體時艱」來情緒勒索醫護了，只有拿出實質獎勵，有了糧草，才能打戰啊。

蔡壁如也用Hashtag強調，「沒有疫苗抗疫天使無家可歸」、「使命不等於無條件付出」。

ET快訊
快訊／大樂透頭獎3.6億元一注獨得　獎落這縣市！
女星當小三11年　「扶正後離婚」還慘罹癌
北農1人快篩陽性！　柯文哲：累計54人確診
逼男友1.5hrs「衝宜蘭買烤雞」被打槍　新北妹崩潰公審：該
韓瑜自爆「被圈內人捅刀」　認有社交障礙
4大超商開賣「家用快篩試劑」　價格、販售時間一次看

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

一畢業就遇三級警戒　蔣萬安鼓勵新鮮人：逆境讓人更強大

盾牌牙醫斷言「628不會解封」：中央接管雙北才有21天解封可能

北農1人快篩陽性！　柯文哲：5月14日至今「累計54人確診」

游錫堃讚立陶宛不畏中共捐贈「民主疫苗」　非凡膽識不輸美國日本

前線醫護家屬活在恐懼中　蔡壁如曝遭女兒要求「不要回家」

「台積電乞討來的？」　綠營反擊羅智強：蔣中正、宋美齡都乞丐？

影／站上防疫第一線！　蔡壁如曝醫護辛酸提「兩需求」

賴清德感謝立陶宛援助2萬劑疫苗　「熱愛自由的人應關心彼此」

紓困卡關...身障者收8萬元輔具竟併入所得　賴香伶：門檻應放寬

Ačiū, Lietuva！蔡英文感謝立陶宛贈2萬劑疫苗：一起克服疫情挑戰

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

受不鳥啦！自然課輪流養鵪鶉 輪到女兒剛好停課...媽秒崩潰

一畢業就遇三級警戒　蔣萬安鼓勵新鮮人：逆境讓人更強大

盾牌牙醫斷言「628不會解封」：中央接管雙北才有21天解封可能

北農1人快篩陽性！　柯文哲：5月14日至今「累計54人確診」

游錫堃讚立陶宛不畏中共捐贈「民主疫苗」　非凡膽識不輸美國日本

前線醫護家屬活在恐懼中　蔡壁如曝遭女兒要求「不要回家」

「台積電乞討來的？」　綠營反擊羅智強：蔣中正、宋美齡都乞丐？

影／站上防疫第一線！　蔡壁如曝醫護辛酸提「兩需求」

賴清德感謝立陶宛援助2萬劑疫苗　「熱愛自由的人應關心彼此」

紓困卡關...身障者收8萬元輔具竟併入所得　賴香伶：門檻應放寬

Ačiū, Lietuva！蔡英文感謝立陶宛贈2萬劑疫苗：一起克服疫情挑戰

快訊／大樂透3.6億一注獨得　億萬富翁「誕生台中」

LINE Bank開戶數已衝破15萬戶　持續超車樂天！

北捷今起開放1280「線上退票」　僅「5步驟」免出門排隊

中油大林廠外海輸油管漏油污染　動員10艘船「明晚前清除」

立陶宛外長「很自豪能幫台灣」　台人洗板感謝：永遠記住這份善意

一畢業就遇三級警戒　蔣萬安鼓勵新鮮人：逆境讓人更強大

《康熙》男星淡出螢幕6年成「破億富豪」　娶小15歲、高10cm名模妻

資深女星當小三11年…扶正後卻離婚！　親吐「血崩早產、罹癌」苦難連連

1歲Kimi背影照…網一看「光溜溜」暴動了！10年前海灘萌照公開

盾牌牙醫斷言「628不會解封」：中央接管雙北才有21天解封可能

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

蘇貞昌宣布雙北7大類優先打疫苗：攤商、保母、外送員、司機、收銀

周玉蔻怒槓高嘉瑜！　今天就辭立委、退出政壇

快訊／快篩隊進駐新北果菜市場　千人篩檢結果出爐！

快訊／耕莘醫院爆院內感染　衛生局坦言：目前10人確診

快訊／全國三級警戒628解封有望？　蘇貞昌下令指揮中心審慎評估

快訊／柯文哲：記者會前告知高嘉瑜「紙包不住火」

台積電買500萬BNT　董事長劉德音見蔡英文拋4字

快訊／永和爆2起家庭群聚　「解隔前PCR」抓出11人確診

628若想解封　林右昌點出關鍵人物

傳慈濟買500萬劑BNT疫苗被關切取消？　總統府回應

更多熱門

相關新聞

4大超商開賣「家用快篩試劑」懶人包

4大超商開賣「家用快篩試劑」懶人包

為對抗疫情擴大採檢量能，食藥署19日公布核准5款家用快篩試劑，讓有需求民眾就近至藥粧店、醫療器材行、超商或藥局購買。《ETtoday新聞雲》整理4大超商販售之家用快篩試劑品牌、開賣時間、數量、價格等，提供民眾參考。

南投嬤骨折採檢陽轉陰　確診下修至2

南投嬤骨折採檢陽轉陰　確診下修至2

全家26日開賣2款家用快篩試劑！

全家26日開賣2款家用快篩試劑！

贊成解封？網開民調「答案一面倒」

贊成解封？網開民調「答案一面倒」

立陶宛捐疫苗　他曝兩國2大關聯

立陶宛捐疫苗　他曝兩國2大關聯

關鍵字：

蔡壁如醫護徵召令和平醫院新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

微解封？陳時中明天宣布！

52歲男打疫苗後喘不過氣　隔天躺床上亡

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

三級警戒延長到7／12　指揮中心回應了

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面