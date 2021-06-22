前線醫護家屬活在恐懼中　蔡壁如曝遭女兒要求「不要回家」

▲蔡壁如響應北市退休醫護召集令，自願前往前線協助抗疫。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委蔡壁如響應北市退休醫護召集令，自願前往前線協助抗疫。蔡壁如22日透露，女兒曾對她說：「妳還是不要回來好了。」讓她知道到自己的家人活在恐懼中，「我的家人如此，其他在前線作戰的醫護人員的家屬更是如此！」因此她第三度在臉書請命，盼衛福部長陳時中拿出實質獎勵給醫護。

「這是我第三次在臉書上為在前線作戰的醫護人員請命！」蔡壁如22日晚間在臉書表示，自從5月中旬宣布三級警戒以來，前線戰事吃緊，醫護人員面對比誰都要高的染疫風險，更要承受來自確診者染疫的壓力、甚至被暴力！除此之外，還頂著將近40度的高溫，穿上3層防護衣、2層髮帽、2層手套、N95口罩緊緊勒住臉部，無處可躲的悶熱、全身汗濕、脫水，這些身體上的痛苦，遠遠比不上心理承受的壓力。

蔡壁如透露，白天在醫院工作了一天之後，女兒跟她說：「媽媽，妳有洗澡？有洗頭？就回家！妳還是不要回來好了！」自己身為很資深的護理師，而且那麼熱愛自己的工作，但是當女兒都跟她說：「媽媽，妳還是不要回來好了」時，她知道，她的家人在恐懼。

蔡壁如強調，「我的家人如此，其他在前線作戰的醫護人員的家屬更是如此！」

接著，蔡壁如也指出，有一位她在和平醫院的學妹向她表示，加入篩檢站之後就不敢回家，因為家裡有小孩、有老人，她只能去住防疫旅館，雖然政府說有補貼，但必須是自己先掏腰包，要自己先付每個晚上1600元的住宿費用，一個月下來，已經先付出3、4萬塊，但她一個月的薪水不過5萬塊啊。

「有誰來疼惜這些為國人生命安全作戰的醫護人員？有誰來關心這些抗疫天使的心理狀態？每一次上崗都是生與死的博鬥，有沒有團體心理諮商協助他們面對壓力？」

蔡壁如表示，雖然陳時中終於聽到她提出的「落實執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」，同意給第一線醫護人員同住家屬注射疫苗；但是，說好要提前部署的陳部長，請不要再用「共體時艱」來情緒勒索醫護了，只有拿出實質獎勵，有了糧草，才能打戰啊。

蔡壁如也用Hashtag強調，「沒有疫苗抗疫天使無家可歸」、「使命不等於無條件付出」。