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關心第１線警察與醫護　杜素吟捐贈6200個防護面罩受好評

▲台南市議員杜素吟，關心站捐贈6200個防護面罩，分別贈送給歸仁分局、奇美醫院、成大醫院與台南市立醫院給１線警察與醫人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員杜素吟，關心站捐贈6200個防護面罩，分別贈送給歸仁分局、奇美醫院、成大醫院與台南市立醫院給１線警察與醫人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員杜素吟，關心站在第１線協助防疫的警察人員與醫護人員，捐贈6200個防護面罩，分別贈送給歸仁分局、奇美醫院、成大醫院與台南市立醫院，杜素吟強調藉此拋磚引玉讓站在第一線與病毒近距離接觸的醫護與警察人員的防護裝備更加強。

杜素吟表示，國內面對新冠疫情的3級警戒，她身為保安小組召集人之一，深切體會基層員警身在第一線，因為要保護人民安危完全暴露於風險之中，為強化防疫能量，捐贈1000頂防疫面罩給歸仁分局第一線防護人員，感謝他們守護市民生命健康，同時也能給他們加一層保障。

▲台南市議員杜素吟，關心站捐贈6200個防護面罩，分別贈送給歸仁分局、奇美醫院、成大醫院與台南市立醫院給１線警察與醫人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

杜素吟說，全台第一線的醫療人員在新冠疫情爆發以來，始終站在前線守護國人的健康與安全，其實他們每天都承受極大的壓力與風險，為加強醫護防護的裝備，致贈防疫面罩給辛苦的第一線高風險醫療人員，奇美醫院與成大醫院各2000個防護面罩，捐給台南市立醫院1200個防護面罩，期望在大家共同齊心團結抗疫，挺過這次難關。

▲台南市議員杜素吟，關心站捐贈6200個防護面罩，分別贈送給歸仁分局、奇美醫院、成大醫院與台南市立醫院給１線警察與醫人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議員杜素吟，關心站捐贈6200個防護面罩，分別贈送給歸仁分局、奇美醫院、成大醫院與台南市立醫院給１線警察與醫人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

杜素吟強調，新冠疫情雖有逐漸趨緩趨勢，但是仍要繼續支援第一線的警察與醫療人員的防護裝備，並且為第一線醫護及警察多一些加油打氣。

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