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快訊／羅智強嗆他甩鍋「感染源可能在高雄」　陳其邁秀疫調再補槍

▲市長陳其邁認疫苗烏龍為行政疏失。（圖／高雄市政府提供）

▲市長陳其邁認回應羅智強「甩鍋」言論。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

設籍於新北市一名60多歲男子曾在5月底到三峽恩主公醫院住院開刀，釀成高雄家庭群聚，高雄市長陳其邁不滿新北疫調不實，再掀南北口水戰，北市議員羅智強則以1關鍵認為「感染恐藏高雄」。對此，陳其邁24日於防疫記者會也做出回應，「歡迎各縣市指正」，不過話鋒一轉，他又提到高雄市的疫調嚴謹做法，才能找出每個確診者的感染源，顯然是再補一槍。

「連出院21天的案例都是別人的錯。」羅智強24日中午在臉書PO文表示，高雄確診的14359個案，5月27日就從新北出院，中間做PCR檢測也是陰性。5月29日在醫院發現有人確診，但僅有一例個案而非群聚感染，而且14359的病房，是確診者隔壁房的隔壁房（確診者隔壁的隔壁病室）。

羅智強說：「依照指揮中心的規定，根本不在框列範圍內。邁邁你也動動腦，醫院只有一例確診，隔壁房的隔壁房，中獎機率有多少？」他進一步分析，因為14359已出院超過21天，可能有更近的感染源，甚至就隱藏在高雄市」。

▲仁武家庭群聚匡列290人採檢，截至24日有13人陽性反應。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁強調，擴大匡列疾病就不會往下傳播。（圖／高雄市政府提供）

對此，陳其邁24日主持防疫記者會時也做出回應，「我們昨天是在提醒新北市在做疫調時的疏漏，像指揮中心今天說明得非常清楚，我想大家是互相補位。」

陳其邁表示，高雄市也許有做不好的地方，他也希望、歡迎其他縣市能夠指正，給予更好的意見，「我們哪裡做的不對？哪裡做得不好？哪裡需要改進？我們都虛心接受。」

不過話鋒一轉，陳其邁也強調，高雄市政府的經驗，包括社區監測、醫院看診、陪病等，幾乎每天都在監測社區是否安全，「針對特定風險對象篩檢，再針對社區監測，了解疾病在社區流行狀況，所以從五月至今，高雄每一個個案都能明確找到感染源，找到感染源就能追蹤，盡量匡列，疾病就不會繼續往下傳播。」

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