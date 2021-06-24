打疫苗險變群聚　永康區公所搭帳棚出動大聲公確保社交安全距離！

▲台南市永康衛生所、區公所及永康分局通力合作，讓長者順利施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區衛生所，把握24日上午好天氣，配合區公所辦理擴大接種新冠肺炎苗，一大早就有很多長者在家人陪伴下趕來衛生所排隊，由於接種非常踴躍，民眾無法保持安全社交距離，永康區長陳勝楠馬上指揮搭起帳棚，出動大聲公維持秩序，並在永康分局警方協助下，終於讓長者依序順利打疫苗。



台南市生局指出，因天氣乍雨變晴，突然變得懊熱，在大太陽下人心就浮動了，民眾紛紛尋求遮蔭擠成一團，永康區公所陳勝楠區長跟陳必成副區長親自坐鎮，目睹現況立即行動，現場馬上搭起整排帳棚，並不斷在現場以行動式大聲公不斷呼籲：「請保持安全社交距離」。

現場有很多位永康分局警察人員及市議員服務處的人員也在積極協助，幫等候民眾拉開安全距離，好不容易長者漸漸可遵循指揮，現場秩序趨於穩定，工作人員却已渾身濕透。

永康區衛生所代理所長葉雀惠表示，24日通知接種疫苗是65歲以上原住民、75歲以上長者及第一線有接觸風險的鄰長，一共打了340人，因為有部分人員是臨時被通知接種疫苗，所以無法事先進行時間分流。衛生所表示，為了保障自己的安全，最好依據通知時間到達，並隨時注意拉開與他人的距離，盡量避免群聚的機會，讓自己陷於風險當中。

目前永康區公所已掌握全區可接種名單，也積極又完整的規劃好永康地區的接種地點，讓永康的區民儘量在離自己住家近的地方就近接種，區公所會依據疫情指揮中心規定接種類別，請里幹事及里、鄰長協助通知，大家接到通知單後可依據自己方便的時間前往適合地點接種，通知單會揭露完整的訊息，請大家也隨時注意衛生局公告的資訊。

衛生所再次呼籲，疫情仍未鬆懈，大家必須保持高度警戒，除了打疫苗，正確戴口罩及勤洗手是保護自己的不二法門，除非必要少出門，大家同心協力共同抵抗疫情。

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