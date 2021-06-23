快訊／北市12區最新確診數出爐　本周累計5人染疫「大安區最多」

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日宣布新增104例本土病例，北市佔22例；另外新增24人死亡。北市府下午進一步公布12行政區確診分布，可明顯看出6月20日至今（23）日僅大安、中正、萬華及士林有新增確診案；另外，由於士林護理之家群聚感染，士林在6月13日至6月19日間共71人染疫，超過萬華的57人。

根據北市府提供的6月20日至今的最新確診分布，松山區0例；信義區0例；大安區2例；中山區0例；中正區1例；大同區0例；萬華區1例；文山區0例；南港區0例；內湖區0例；士林區1例；北投區0例。

至於6月13日至6月19日的數字則為，松山區10例；信義區11例；大安區18例；中山區16例；中正區13例；大同區17例；萬華區57例；文山區12例；南港區3例；內湖區2例；士林區71例；北投區16例。

另外，台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對北農成立快篩站後續作為、環南市場爆確診、禾馨診所回擊北市府等問題進行回應。

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