「防疫疲乏」人車湧現！陳時中再喊「配合規定」：很囉唆但要講100遍

記者趙于婷／台北報導

三級警戒已滿一個月，今天又宣布延長到7/12，但近期民眾似乎有點關不住，路上人潮和車流也越來越多。對此，指揮官陳時中直言：「大家要共同忍耐把口罩戴好，有人說好像很囉唆一直重複講，但這要講一百遍的，一定要把口罩戴好，減少外出和群聚。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，三級警戒延長，相關事項都跟原來一樣，主要是整體趨勢雖然改善，但沒達到要求，大家再忍耐，一起努力。他提到，近期增加幾件群聚事件，希望透過精準疫調和防疫，把傳播鏈阻斷，讓群聚事件對社區影響減到最低。

針對所謂的沒有達到要求，陳時中進一步說明，這陣子因為疫情起來後，是持續往上的，現在疫情雖有控制住，慢慢要往下，「但仍要找出一個趨勢和可以控制情況，然後再加以相當程度逐步解封，這也是目前想法」，而且專家和各縣市政府都認為目前病例數仍多，尤其有群聚情況，現在沒有放鬆本錢。

針對近期民眾關不住得現象，陳時中也坦言，當然警戒越長防疫疲勞會越多，太長可能就會失效，但目前公衛防疫措施還沒失效，仍呼籲一起努力，把口罩戴好，減少外出和群聚。

他提醒，可以打疫苗時候就要打，不敢保證疫苗隨時隨地有，有的時候，大家就要根據地方政府安排盡速施打，這對防疫都是有幫助的，但防疫不會只靠一種方式就有效，需要是多重多面向一起努力。