傢俱行躺著也中槍！女搶先曝「旗山確診者」烏龍個資　網友洗門風

▲po網民眾前往旗山這一間傢俱行來道歉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市旗山22日晚間傳出有確診者消息，除了臉書、通訊群組的地方社團傳得沸沸揚揚，還有人公布疑似確診者個資，不料一名女網友在群組中錯傳確診者的住家地址，導致傢具行無辜被錯認，因此23日親自登門道歉。

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一名女網友在LINE上發送疑似確診者住家，但內容不只有Google地圖畫面，還寫下「一個確診，在XX，34歲男生」，並附上住家地址「高雄市旗山區XXX路150號」。地址住戶H先生發現後，氣得在地方社團內表示「有些事情不要亂傳！！因為，這樣會害死人？！不知道的事，就不要用猜的？！」他還詛咒謠傳訊息的網友，「亂傳的人，你（妳）會死全家！！全家不會有好下場！！因為你已經損害到我們家的名聲了！！」

▲po網民眾前往旗山這一間傢俱行來道歉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原來，被錯傳的地址是一間傢俱店，但23日下午就有人登門道歉，雙方也在門口講清楚。這名女子頻頻解釋「原先只有傳給閨蜜群」，是自己手誤，才鬧出那麼大的誤會，但傢俱店自己現在也很苦惱，因為假訊息還在LINE瘋傳。

對此，H先生希望LINE轉傳的民眾，不要再轉傳未經查證的疫情訊息，因為已經造成家人困擾，而他也截圖《傳染病防治法》條文內容，指出散播疫情謠言或不實訊息，恐處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

不過，H先生原本只是想澄清，卻意外爆料疑似確診者的住家地址，這也讓衛生局很不高興。對此，衛生局強調，疫情公布以高雄市流行疫情指揮中心資訊為準，所有未經證實疫情訊息係屬違法，衞生局已經蒐證，會依法追究。

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