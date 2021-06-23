　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傢俱行躺著也中槍！女搶先曝「旗山確診者」烏龍個資　網友洗門風

▲po網民眾前往旗山這一間傢俱行來道歉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲po網民眾前往旗山這一間傢俱行來道歉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市旗山22日晚間傳出有確診者消息，除了臉書、通訊群組的地方社團傳得沸沸揚揚，還有人公布疑似確診者個資，不料一名女網友在群組中錯傳確診者的住家地址，導致傢具行無辜被錯認，因此23日親自登門道歉。

【相關新聞閱讀】網傳確診者住這！他嗆「這我家別亂傳」反爆其它地址　衛生局怒了

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女網友在LINE上發送疑似確診者住家，但內容不只有Google地圖畫面，還寫下「一個確診，在XX，34歲男生」，並附上住家地址「高雄市旗山區XXX路150號」。地址住戶H先生發現後，氣得在地方社團內表示「有些事情不要亂傳！！因為，這樣會害死人？！不知道的事，就不要用猜的？！」他還詛咒謠傳訊息的網友，「亂傳的人，你（妳）會死全家！！全家不會有好下場！！因為你已經損害到我們家的名聲了！！」

▲po網民眾前往旗山這一間傢俱行來道歉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲po網民眾前往旗山這一間傢俱行來道歉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原來，被錯傳的地址是一間傢俱店，但23日下午就有人登門道歉，雙方也在門口講清楚。這名女子頻頻解釋「原先只有傳給閨蜜群」，是自己手誤，才鬧出那麼大的誤會，但傢俱店自己現在也很苦惱，因為假訊息還在LINE瘋傳。

對此，H先生希望LINE轉傳的民眾，不要再轉傳未經查證的疫情訊息，因為已經造成家人困擾，而他也截圖《傳染病防治法》條文內容，指出散播疫情謠言或不實訊息，恐處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

不過，H先生原本只是想澄清，卻意外爆料疑似確診者的住家地址，這也讓衛生局很不高興。對此，衛生局強調，疫情公布以高雄市流行疫情指揮中心資訊為準，所有未經證實疫情訊息係屬違法，衞生局已經蒐證，會依法追究。

【相關新聞閱讀】這火不好滅！仁武家族7人確診　第一圈匡列有7人PCR陽性

【相關相聞閱讀】高雄準新人陷仁武群聚感染風暴　足跡史一次曝！婚紗街拍家庭照

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

偷機車一路騎到台東　高雄男稱「神明指示」...警翻白眼冷回一句

深夜「小弄弄」搞微解封！3深V熱褲妹排排坐　高雄車行老闆慘了

獨／我崩潰了！高雄姊護鄉親　弟疑染疫「10足跡公布」感染源不明

您的紓困貸款未過！高雄女收簡訊選擇跑銀行　「破解心機」完勝

7300萬險入詐騙集團金庫！高雄詐欺案多了　「韓流」發源地最慘

微解封？高雄警好事卻挨轟　搶功獎做秀忘「影中人無罩入鏡」

獨／雨彈遮眼！機車遭撞險噴麵包店　影像曝：民眾讚爆這一幕

3梗圖轟爆清理落石照！警急喊：給我堆土機　網紅：需噁心讚嘆

水漂殺手奪命！情侶上國道失控猛撞護欄　26歲女友噴車外慘死

「戴半套」被揪出是通緝犯　他沿路講幹話逗警大笑...背後有辛酸

ET快訊
北農送貨員「發燒近一個月」憂沒收入硬撐確診　女兒回應了
周子瑜捐50台PAPR！生日聯絡賈永婕「這是願望」：希望幫台
北農3619人完成快篩「11例陽性」　黃珊珊：其中4人PCR
挑戰原始生活！男女赤裸荒野生存　陰蝨「大舉飛進」參賽者私密處
高雄準新人陷恩主公群聚風暴　去過好市多、IKEA
工程師為她離婚、賣祖產　警查失蹤案揭「1女尬7男」內幕
一張圖看三級警戒延長「11項管制」　蔡英文拜託國人再忍一下

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北農送貨員「發燒近一個月」憂沒收入硬撐　女兒證實：爸爸有吃藥

傢俱行躺著也中槍！女搶先曝「旗山確診者」烏龍個資　網友洗門風

急診室慘況曝光！護理師「被當看護使喚」　醫師心疼發聲

台東連13天0確診！6／24起孕婦預約接種　北農接觸者速快篩

南投驅疫2確診者住竹山「社區快篩1陽」　77歲嬤PCR逆轉虛驚

中央出手！設平台助北農「跨縣市疫調」　陳時中柯文哲開會3共識曝

名醫曝台灣防疫成「打地鼠模式」！600字揭關鍵：該考慮邊境管制

柯文哲晚上赴指揮中心開會　 北市疫情生變？7個字回應了

美女醫「親自教3招」判別偽科學文章　打臉假醫師帳號

台中洗腎女打完疫苗　隔2天「腦壞死」！搶救無效身亡

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

北農送貨員「發燒近一個月」憂沒收入硬撐　女兒證實：爸爸有吃藥

傢俱行躺著也中槍！女搶先曝「旗山確診者」烏龍個資　網友洗門風

急診室慘況曝光！護理師「被當看護使喚」　醫師心疼發聲

台東連13天0確診！6／24起孕婦預約接種　北農接觸者速快篩

南投驅疫2確診者住竹山「社區快篩1陽」　77歲嬤PCR逆轉虛驚

中央出手！設平台助北農「跨縣市疫調」　陳時中柯文哲開會3共識曝

名醫曝台灣防疫成「打地鼠模式」！600字揭關鍵：該考慮邊境管制

柯文哲晚上赴指揮中心開會　 北市疫情生變？7個字回應了

美女醫「親自教3招」判別偽科學文章　打臉假醫師帳號

台中洗腎女打完疫苗　隔2天「腦壞死」！搶救無效身亡

安卓用戶快檢查！8款假APP竊個資　還會「後台偷你的錢」

油漆桶裝沐浴乳、身體乳竟是水彩條　香奈兒全新N°5大變身

北農送貨員「發燒近一個月」憂沒收入硬撐　女兒證實：爸爸有吃藥

中信銀「勞工紓困貸款」核貸領先　前5名再度洗牌

超級電腦富岳模擬Delta傳播力　防染疫社交距離需2公尺

蔡英文民調空前新低　藍營分析綠營支持者流往這

傢俱行躺著也中槍！女搶先曝「旗山確診者」烏龍個資　網友洗門風

孔曉振「閨蜜聚會」私照曝光！腿細如手臂　網讚：每個都9頭身

北農3619人完成快篩「11例陽性」　黃珊珊：其中4人PCR陽性

《多情》454集收官「5大紀錄」！結婚最多次的男人出爐

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

生活熱門新聞

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

快訊／再增24死！今增本土104例

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

三級警戒擬「有條件微解封」　這3類場所可營業

即／陳其邁怒了！砲火猛攻新北「錯失疫調機會」

六都首長防疫「第1名是他」！醫師提醒第5名注意

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

疫苗死比染疫死更高？他再曝數字

快訊／今增104例本土　各縣市分佈曝光！

更多熱門

相關新聞

急診護理師被當看護使喚！醫師心疼發聲

急診護理師被當看護使喚！醫師心疼發聲

台灣本土疫情嚴峻，雖然確診人數逐步下降，第一線人員仍在超負荷工作。急診醫師白永嘉在臉書上分享護理師的心聲，感嘆「壓力已經破表」，若真的再爆發疫情，醫療量能將令人擔憂。

即／高市府再反擊：恩主公根本是失職卸責

即／高市府再反擊：恩主公根本是失職卸責

台股「漲勢可期」　國泰金：好的電子股不因獲利了結就沒機會！

台股「漲勢可期」　國泰金：好的電子股不因獲利了結就沒機會！

營養師曝飲食3關鍵助新冠輕症康復

營養師曝飲食3關鍵助新冠輕症康復

插畫被立陶宛外長轉貼　台插畫家驚呆

插畫被立陶宛外長轉貼　台插畫家驚呆

關鍵字：

新冠肺炎防疫台灣防疫防疫政策高雄群聚足跡史旗山

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

快訊／再增24死！今增本土104例

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面