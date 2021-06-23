快訊／轟疫調不實害擴散！高市府再反擊：恩主公根本失職卸責

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名60多歲男子曾到新北恩主公醫院住院開刀，市長陳其邁不滿新北錯過3次疫調機會，釀成高雄7人染疫。恩主公醫院隨後發聲明駁斥為不實指控，但晚間高市府又再次反擊，指出高雄個案曾3度到恩主公看診，當時已有院內感染，應依法通報，造成外縣市疫情擴散，「恩主公醫院根本是失職卸責」。

▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

高雄市衛生局晚間指出，新北市恩主公醫院迄今陸續出現11位醫護、看護及患者群聚感染。這樣以發生於11樓病房為主的院內感染，本應回溯採檢匡列，並召回出院病人進行採檢，且6月10日新北市侯市長亦表示已針對醫院啟動清空、擴大匡列及採檢措施。

若參考1月22日部立桃園醫院發生院內感染時，「熱區」所有人員，包括出院病人均會擴大匡列採檢、居家隔離就是最好的例子，恩主公醫院群聚案在擴大匡列對象顯有不足。

▲▼恩主公院內群聚燒到高雄，2家庭、共7人染疫。（圖／高雄市政府提供）

衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄市23日確診個案（案14359）於6月22日檢驗結果PCR陽性（Ct=35.1）、血清學檢驗IgM陰性、IgG陽性，推論其感染時程至少已達21日以上，配合接觸史及群聚史綜合研判，可能感染源為恩主公醫院11樓，何況6月7日及6月17日個案又回院看診，醫師也僅開立咳嗽等呼吸道疾病藥物治療。

潘炤穎說，當時恩主公醫院內已經陸續多起院內感染，個案狀況同時符合疫管署流行病學及臨床通報要件，「依法通報」是醫院職責，被通報個案也不得拒絕規避或妨礙，一旦輕忽未落實通報，就造成後續的外縣市疫情擴散，「恩主公醫院根本是失職卸責」。

衛生局表示，恩主公醫院錯誤的觀念和作法，如果不及時改正，其他縣市或社區傳播還會層出不窮，而新北市疫調通報更應加大匡列，若沒有進行精準疫調，令人遺憾的事件仍會一再發生。

▲高市府轟新北疫調不實，依據新冠肺炎疫情通報定義，「恩主公醫院根本是失職卸責」(點圖可放大)。（圖／翻攝自疾管署網頁）

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