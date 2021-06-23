台南市新化虎頭埤壩頭驚傳浮屍　消防人員打撈男子上岸

▲台南市新化區虎頭埤壩頭圳道被人發現有浮屍，消防人員下水將1名年約50多歲男子打撈上岸，死者身分不明，目前由台南市警新化分局調查處理中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新化區虎頭埤壩頭圳道，23日上午9時50分據報被人發現有浮屍，消防局出動新化分隊及中隊各式車輛4車8人前往查處，消防人員下水將1名年約50多歲男子打撈上岸，死者身分不明，目前由台南市警新化分局調查處理中。

台南市消防局據報出動新化消防分隊及中隊前往查處，上午10時許新化消防車組馳抵現場，人員下水前往發現水圳救溺，惟發現係1名男浮屍，已無生命生徵象，即進行打撈作業，將死者打撈上岸。初步勘查死者明顯死亡，男性約50幾歲，身分不詳，現場交由轄區新化分局員警處理。目前警方正積極調查死者身分，報請檢察官相驗查明死因中。

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