連日大雨台南安平漁港驚見浮屍　海巡警消急赴打撈協處

▲海巡署南部分署第11岸巡隊安平商港安檢所海巡人員，於執檢碼頭水域發現疑似浮屍，緊急派遣救生艇趕赴現場，並將1名男子遺體打撈上岸，交警方查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊安平商港安檢所海巡人員，22日清晨5時許，執行安檢勤務時，於執檢碼頭水域發現疑似浮屍，緊急通報台南市警局、消防局，並派遣救生艇趕赴現場協處，並將1名男子遺體打撈上岸，交由台南市警四分局警方調查處理。

第11岸巡隊安平商港安檢所人員發現浮屍後，立即啟動轄區救援能量，同步通報台南市消防局第6大隊安平分隊，並由安平漁港安檢所派遣1艇3員前往該水域實施打撈，於上午6時22分許，在安平商港安檢所執檢碼頭，將遺體搬運上岸安置，後續交由台南市警四分局育平派出所調查死者身分。經查死者為近期通報失蹤協尋民眾，經確認死者身分後，通報家屬前來指認，並報請檢察官辦理相驗事宜。

南部分署第11岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，該隊都會派員馳赴現場執行救援，以確保民眾生命安全。籲請民眾若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將提供各項服務及救助。



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