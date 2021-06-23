台南水庫進水狀況佳　曾文等4水庫總蓄水量突破3億5千萬噸

▲台南因梅雨鋒面影響連日降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量達3億5745萬噸，比21日多出5千萬噸進水，預計水庫仍會持績進水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南因梅雨鋒面影響連日降雨，台南水庫持續進水，南化水庫蓄水量達9205萬噸，達滿水位，曾文水庫蓄水量19712萬噸，38.6％，截至23日上午8時，台南4座水庫總蓄水量達3億5745萬噸，比21日多出5千萬噸進水，預計水庫仍會持績進水。

2021年台南市曾文水庫5月30日蓄水量約為1830萬噸（蓄水率約3％）、南化水庫蓄水量約為717萬噸（蓄水率約7％），所幸梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，截至6月23日上午8時止，曾文水庫蓄水量為19712萬噸（蓄水率約38.6％），南化水庫蓄水量為9205萬噸（蓄水率約100％）已滿水位自然溢流，再加上烏山頭水庫5780萬噸（蓄水量73.5％）、白河水庫1048萬噸（蓄水量89.3％），4座水庫合計蓄水量3億5745萬噸，與21日相較蓄水量多出5000萬噸，水情有明顯改善。

南化水庫蓄水更達滿庫持續溢流，台南市長黃偉哲22日建議南化水庫應可評估推動溢流堰加高工程，盡可能留住水資源，擴大台南市蓄豐濟枯量能，以因應未來極端天氣帶來之旱澇頻繁現象。

台南市水情雖因近期的梅雨鋒面挹注已漸紓緩，但黃偉哲市長仍籲請市民朋友面對極端氣候，仍需持續撙節用水，養成日常生活中可以隨手節水的好習慣；另外本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供16800噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用。

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