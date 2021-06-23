貝佐斯計畫7月前往太空旅行　近10萬人連署不要回地球

▲▼美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）月初表示，將和兄弟馬克（Mark Bezos）在下個月展開太空旅行，但有網友在請願網站「Change.org」上連署，希望不要讓他回來地球，其中1份請願書，獲得近10萬人支持。

根據《商業內幕》報導，這2份連署書的訴求，都是不要讓貝佐斯返回地球。其中1份連署書提到，億萬富翁不應該存在，不管是在地球，或在太空中，但若他們決定前往太空，就該留在那裡，億萬富翁在地球是一種特權，地球不須要像貝佐斯、比爾蓋茲、馬斯克這樣的人。另1份連署書則認為，貝佐斯是想要統治全球的邪惡霸主，他只是偽裝成電商平台老闆，並鼓勵更多人加入連署。

貝佐斯本月初宣布，將和兄弟參與自家航太公司「藍色起源」（Blue Origin）的首次載人飛行，日期則訂在7月20號。他7日時在ig表示，乘坐這次飛行，是他一生都想做的事情，這次冒險對他來說，意義重大。不要讓貝佐斯返回地球連署書，現今獲得約96000人連署。

▲不要讓貝佐斯回地球的連署，目前人數已經將近10萬。（圖／擷取自change.org/）