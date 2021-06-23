外派人員生活費最貴城市出爐！香港被擠下第1　台北排22名

▲ 阿什加巴特成為全球對外派人員來說生活費用最高的城市。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美世諮詢公司（Mercer）22日公布2021全球城市生活成本排名，中亞國家土庫曼首都阿什加巴特出人意料地超越以高房價出名的香港，成為對外派人員來說生活費用最高的城市。台北則上升6名，自去年的28名來到第22名。

法國美世公司（Mercer France）主管沙拉（Jean-Philippe Sarra）說明，阿什加巴特自去年的第2名晉升冠軍的原因為當地高通膨率。經濟仰賴天然氣出口的土庫曼受到2014年全球能源價格大跌影響，至今未完全恢復，且長期金融危機導致食品短缺及惡性通膨，為生活成本上升的主因。

相較去年排名，變化最大的屬黎巴嫩首都貝魯特，自去年的45名大幅上升至第3名，原因為有史以來最大規模金融危機、新冠疫情及去年的大爆炸，導致嚴重且廣泛的經濟蕭條。

日本東京及瑞士蘇黎世分別下降1名，來到第4及第5名；中國上海較去年上升1名，排名第6；新加坡則從去年的第5名降至第7名。

其他排名前10的城市包括第8名的瑞士日內瓦，第9名的中國北京及第10名的瑞士伯恩。外派人員生活成本最低的城市則有排名第207的喬治亞首都提比里斯，第208名的尚比亞首都路沙卡及209名的吉爾吉斯首都比斯凱克。

CNN指出，一座城市的生活成本及品質與其作為居住及工作場所的吸引力直接相關。美世公司以紐約市做為比較基準，美元作為匯率變動基準，調查涵蓋全球逾400座城市，排名則包括五大洲的209座城市，衡量食衣住行育樂等200多項指標。

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