ATM領錢驚見「餘額280億」！她嚇壞急想還錢　打電話找不到銀行員

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州居民茱莉亞（Julia Yonkowski）到ATM提取20元美金（大約新台幣560元），竟發現帳戶裡出現「近10億美元」餘額（大約新台幣280億元），嚇得趕緊聯絡銀行，卻被語音系統難倒，苦苦找不到真人銀行員。大通銀行（Chase Bank）解釋，由於當事人的已故丈夫為帳戶共同所有人，所以提款時才會啟動這項防詐騙機制。

綜合外媒報導，茱莉亞19日首先檢查帳戶餘額，卻看見收據上寫著餘額「9億9998萬5855元94分」，立刻慌了手腳，「噢，我的天啊！我嚇壞了，我知道大多數人會以為自己中樂透，但我真的嚇壞了」。她接著想要提取20美元，但ATM操作指示卻寫道，此舉將導致帳戶透支，且須收取費用，「我想那就算了吧，此後沒有再去動銀行戶頭」。

▲茱莉亞以為帳戶裡出現餘額近10億美元，但那實際上是銀行的防詐騙機制，而且應為負值數字。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



茱莉亞非常想要把錢還回去，急著致電銀行，卻「被他們的自動語音系統難倒了，根本找不到真人和我說話」。她坦言有點害怕遇上網路詐騙，此外也「看過一些故事，人們把錢領出來，之後就得還回去。反正我也不會這麼做的，因為這不是我的錢」。

大通銀行發言人22日解釋，防詐騙機制為顯示「負值數字」並且凍結帳戶，但茱莉亞可能不小心看錯，誤認為可用餘額。她說，當事人只要向銀行提供所需文件，即可解除凍結，而拉哥（Largo）分行21日已與客戶接洽，排除問題。

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