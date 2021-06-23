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雲林女嬰吐血奶泡亡！母才剛打AZ　地檢署決定解剖追真相

▲蘇女拿出習是與孩子老公的合照，哽咽表示孩子沒有先天性疾病，一直都很檢康。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蘇女表示，女兒沒有先天性疾病，一直都很健康、活動力也都恨好。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林母乳媽媽接種AZ疫苗後5小時，擠母乳瓶餵2個月大的女嬰，卻在女嬰吃飽後3小時發現嘴角溢出血奶泡、鼻子有血漬，送醫後回天乏術。女嬰外公質疑，如是單純嗆奶窒息「那血怎麼來的」，要求檢警釐清是否與疫苗相關，但家屬又對於解剖猶豫未決。雲林地檢署為查明真相，已向法務部法醫研究所申請指派法醫，決定解剖調查。

虎尾鎮這名蘇姓母親昨日早上出面還原當時經過，蘇女表示，女兒才2個多月大，約3至4小時喝一次奶，她21日下午4點多打疫苗，晚上9點多擠母乳，11點瓶餵，22日凌晨2點多她準備再次餵奶，查看女兒時，才發現女兒完全沒聲響、無掙扎，床鋪、被褥沒有移動痕跡，但嘴角卻出現血奶泡，衣領也有溢奶夾雜血漬，無生命跡象，送醫搶救後宣告不治。

▲▼雲林一名母親施打疫苗後餵母乳，結果2月大女嬰猝死。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蘇姓女子21日施打疫苗後5小時擠奶瓶餵女兒，女嬰卻在喝奶3小時後猝死，全家不可置信傷心難過。（圖／記者蔡佩旻攝）

家屬指出，對於女嬰出事時間與施打疫苗時間的時間太過相近，實在太巧合，女嬰外公更傷心說，明明5點給女嬰母親帶回去之前幫女嬰洗澡時，還活潑地踢水玩水，怎麼才一下子就發生這種事，教人麼怎麼能接受。如果是單純溢奶、嗆奶造成窒息，這麼多的血又怎麼解釋，但是否解剖，沒人想讓孩子再受苦，還在猶豫。

▲蘇女拿出習是與孩子老公的合照，哽咽表示孩子沒有先天性疾病，一直都很檢康。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲家屬質疑，如果是單純溢奶、嗆奶造成窒息，這麼多的血又怎麼解釋。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林地檢署檢察官昨日中午會同法醫相驗，初步懷疑可能因嗆奶窒息，如需釐清真相除化驗女嬰口中殘留物、女嬰喝剩的母乳外，亦必須進一步解剖調查。雲林地檢署主任檢察官表示，為了查明真相，已向法務部法醫研究所申請指派法醫協助解剖調查，法醫研究所業已受理，但確切的法醫師及時間則尚未確定。

▲蘇女拿出習是與孩子老公的合照，哽咽表示孩子沒有先天性疾病，一直都很檢康。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲昨日中午約11點多雲林地檢署檢察官會同法醫相驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，施打疫苗只會引發母親的免疫反應，媽媽都沒事了，餵嬰兒吃母奶不應該有關係；應該立即解剖查明死亡原因，以化解民眾疑慮。

雲林縣政府表示，女嬰猝死與哺乳母親接種疫苗是否相關，尚待釐清；當地衛生所已前往個案家中關心並告知家屬，若懷疑死因與疫苗之注射相關，可依照預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法規定提出救濟申請，有需要的話，縣府將會全力協助家屬依程序提出申請，後續再依衛福部預防接種受害救濟審議小組決議辦理。

▲蘇女拿出習是與孩子老公的合照，哽咽表示孩子沒有先天性疾病，一直都很檢康。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 被問到是否同意解剖，家屬僅低調表示要再商量。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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