雨神一直來做客！湖山水庫再不到1m就滿了　溢流美景將再現

▲中南部連日降雨，雲林縣湖山水庫水量大增，從5月底未達3成的蓄水量短時間倍增至逾9成，再現湖光山色美景。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因西南氣流鋒面影響，中南部連日降雨，雲林縣湖山水庫水量大增，從5月底未達3成的蓄水量短時間倍增至逾9成，再現湖光山色美景。湖山水庫管理中心主任李炎任說，今天下午3點水位來到210.65公尺，預期明天上午達滿水位211.5公尺，差距不足一公尺，有機會一睹滿庫溢流景觀。

湖山水庫管理中心指出，湖山水庫5月底有效蓄水量約1745萬噸，蓄水率29%，水位高度僅188公尺，且今年梅雨季比去年晚了快2周，在5月底、6月初才出現明顯降雨，直至近日陸續有降雨，水位高度逐日回升，水庫水量也快速增加。

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根據水利署水庫即時水情，截至今天中午為止，湖山水庫蓄水量4873.01萬噸，已達95.8%。管理中心主任李炎任表示，湖山水庫滿水位5085萬立方公尺，目前有效蓄水量4913.12萬立方公尺，預估水庫明天可以蓄滿，屆時可見自然溢流景觀。李炎任說，滿庫後的水會自然溢流，將提前2小時預警，水流到時候會順流到下游的梅林溪；而目前水庫每日供應民生用水15.5萬噸，視水情狀況調控。

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