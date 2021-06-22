母打疫苗後擠奶瓶餵！2月大女嬰吐血奶泡亡　法醫相驗結果出爐

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮一名蘇姓媽媽昨日下午施打AZ疫苗後，晚間擠出母乳冰存，深夜約11點多以奶瓶哺餵2個月大的女兒後，凌晨驚見女兒口腔冒出血奶泡已失去意識，經送醫搶救後仍宣告不治。今日約11點多雲林地檢署檢察官會同法醫相驗，初步懷疑可能因嗆奶窒息，是否解剖進一步化驗，家屬低調表示，商量後再決定。

▲蘇女拿出前不久與女嬰及丈夫的全家福合照，哽咽表示孩子沒有先天性疾病，一直都很健康。（圖／記者蔡佩旻攝）

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虎尾鎮殯葬所蘇姓女職員34歲，與大3歲的丈夫結婚一年多後生下這名女嬰，尤其是第一胎，全家人對女嬰呵護備至，蘇女因列屬第二類疫苗施打對象，昨天下午四點多接受安排注射AZ疫苗，她強調施打前曾詢問過現場醫師和醫護人員，表明目前正哺乳中，是否可施打疫苗，醫護人員都說沒問題才放心施打。

▲今日約11點多雲林地檢署檢察官會同法醫相驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇女和丈夫平時上班，白天女嬰都在外公家由外公、外婆協助照顧，晚上下班再帶回自己住所照顧過夜，女嬰外公傷心表示，女嬰健康狀況與活力都良好，昨天下午五點多還幫外孫女洗澡，雙腳很有活力還在踢水玩水，洗完澡再由女兒抱回去。

▲蘇女拿出擦拭血奶的包衣方巾表示，約3點起身查看，發現嘴角有一大坨奶泡並夾雜血漬，也沾了一大片衣領，嚇得隨手拿了包衣與方巾擦拭並叫喚孩子，趕緊送醫搶救。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇女表示，她抱女兒回到自己住處後孩子並無異狀，到晚間九點多將母乳擠出後存放在冰箱，約深夜11點多以瓶餵方式幫孩子哺乳，孩子吃飽打嗝後，才放上床睡覺。一直到約3點孩子差不多該餓了，便起身查看，發現嘴角有一大坨奶泡並夾雜血漬，也沾了一大片衣領，嚇得隨手拿了包衣與方巾擦拭並叫喚孩子，趕緊送醫搶救。

▲女嬰的外公被問到初驗情況，他說，初步說是可能嗆奶，但那血是怎麼來，令人疑竇，只希望能查明。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇女與丈夫將女嬰送往虎尾若醫院搶救約一小時，最後宣告不治，她懷疑是否與疫苗有關，希望相關單位能調查釐清。今天下午雲林地檢署檢察官會同法醫進行相驗，女嬰的外公走出相驗室，被問到初驗情況，他說，初步說是可能嗆奶，但他女兒打完疫苗後餵母奶就出問題，這發生的時間點也太巧合，那血是怎麼來，這一時也說不清，他也不知如何是好，只希望能查明。

▲ 被問到是否同意解剖，家屬僅低調表示要再商量。（圖／記者蔡佩旻攝）

因家屬仍有疑慮，檢察官請家屬進入相驗室說明，約半個小時後，檢察官和法醫步出相驗室，被詢及相驗情況如何檢查官不發一語，法醫則十分低調，只說偵查不公開，隨即上車離去。被問到是否同意解剖，家屬也僅低調表示會再商量，轉身就離去。檢警將採集女嬰喝剩冰存在冰箱的母乳，送化驗中心進一步化驗，以釐清女嬰猝死原因。

▲檢察官和法醫步出相驗室，被詢及相驗情況，法醫十分低調，只說偵查不公開，隨即上車離去。（圖／記者蔡佩旻攝）





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