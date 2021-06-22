看不到疫情盡頭！這家20年老牌牛排館積蓄快賠光　宣布暫時熄燈

▲斗六「貴族世家」牛排館開業20多年，是斗六少數具備歌手駐唱、自助中西餐吧檯的西餐廳，熄燈消息傳出後，不少民眾感嘆又一家記陪伴成長的餐廳消失了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

三級疫情警戒發布至今逾月，不少店家在經濟壓力下殘喘苦撐，雲林一家經營20多年的連鎖牛排館「貴族世家」，不敵疫情衝擊，日前決定暫時熄燈，老闆表示，疫情看不到盡頭，他們夫妻積蓄都快賠光了，只好先暫時停業，再思考下一步。

斗六「貴族世家」牛排館開業20多年，是斗六少數具備歌手駐唱、自助中西餐吧檯的西餐廳，許多斗六或雲林人都有到貴族世家吃牛排記憶，熄燈消息傳出後，不少民眾感嘆又一家記陪伴成長的餐廳消失了，也幫老闆加油打氣。

痛下決定的老闆今日仍到店裡整理設備，老闆望著空蕩蕩的桌椅，不捨的說，去年疫情爆發後，生意就受到衝擊，他們苦苦支撐，今年初生意才剛要回復一點，不料卻在5月中，國內疫情爆發，接著全國進入三級警戒，禁止室內用餐，生意瞬間歸零，每個月固定開銷仍要5、60萬元。

老闆指出，排餐有食用限制，為維護品牌形象，不願意做外帶，積蓄都要用光了，為了陪伴10多年員工權益，忍痛停業，才能給得起依勞基法規範應該給予的薪資與資遣費，因為要是疫情持續，最後把錢都賠光了，反而會影響員工應有權益。老闆最後表示，目前還在思考下一步，希望疫情早日結束，讓他們還能與員工有一起打拚的機會。

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