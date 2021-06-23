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防堵北農疫情擴散　蘇貞昌要陳吉仲「全面檢視類似批發市場」

▲▼0623 北農攤商快篩。（圖／記者黃克翔攝）

▲北農群感染爆發，23日持續進行攤商快篩。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北農產運銷公司群聚擴大，22日總篩檢人數為538人，1人快篩陽性，從5月14日至今，北農相關確診數達到54人，其中19人於5月31日前解除隔離。衛福部長陳時中23日凌晨4時赴北農，建議直接進行PCR採檢；對此，行政院長蘇貞昌表示，防疫工作真的非常辛苦，中央和地方會全力合作，早日讓民眾回歸正常生活。

農委會主委陳吉仲23日於臉書表示，與陳時中一起視察台北第一、第二、新北三重等果菜批發市場，為了加速篩檢效率，建議直接進行PCR採檢，並請地方政府衛生局落實疫調及接觸者匡列等工作。

而柯文哲則於早上6時30分前往北農視察，並聽取黃向羣、翁震炘報告北農現況；由於陳時中大約在4時到北農，而柯文哲則是6時30分，因此兩人並未碰到面。

蘇貞昌說，22日在擴大防疫會議上，他已要求指揮中心和農委會就果菜批發市場群聚事件積極協助，也指示農委會陳吉仲主委全面檢視目前其他類似批發市場的防疫事項，與地方合作一起做好防疫工作。

蘇貞昌說，為了配合批發市場人員的工作時間，今天凌晨4點，陳時中指揮官、陳吉仲主委與醫福會王必勝執行長，親自到台北第一、第二，以及新北的三重果菜批發市場進行了解，並於今早防疫會議上再向我報告相關加強措施。

「防疫工作真的非常辛苦。」蘇貞昌表示，防堵疫情擴散是全國民眾的共同課題，中央和地方會全力合作，才能讓民眾早點回歸正常生活。

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