立陶宛捐2萬劑疫苗　李德維：更凸顯台灣「疫苗乞丐」困境

▲蔡英文感謝立陶宛將贈台灣AZ疫苗。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者楊蕓／台北報導

立陶宛22日宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，預計9月底台，各界紛紛向立陶宛表達感謝。國民黨立委李德維卻認為，這批疫苗不是他們主動捐，而是由台北駐拉脫維亞代表團在6月15日尋求幫助後，決定捐贈的，不僅更凸顯了台灣「疫苗乞丐」的困境，此時此刻還有多少駐外館處使節，也被同樣要求跟駐在國開口？

李德維指出，《路透社》昨率先揭露立陶宛捐贈疫苗的報導，寫道「The vaccines, requested by Taiwan, will be transferred by the end of September.」其中關鍵在「requested」這個單字，不是人家主動捐，而是我們開口要的。

李德維說，《路透社》稍晚更新報導，詳實寫道「The vaccines were donated after a June 15 request for help from Taipei's mission in neighbouring Latvia, the Lithuanian health ministry said in a submission to the government. They will be transferred by the end of September.」原來，根據立陶宛衛生部提交的文件顯示，這些疫苗是由台北駐拉脫維亞代表團在6月15日尋求幫助後，決定捐贈的。

李德維強調，感謝立陶宛義助，也肯定派駐拉脫維亞，黃鈞耀代表的努力，但如果駐拉脫維亞代表都找上了立陶宛要疫苗，此時此刻，還有多少駐外館處使節，也被同樣要求跟駐在國開口？

他質疑，「到處討要疫苗」真的是台灣要向世界展示的抗疫形象？

立陶宛捐贈疫苗預計會在9月底前抵達，李德維呼籲，不要為難人家了，如果拖到9月底，台灣還無法取得足夠疫苗，非要那2萬劑不可，後果早就不堪設想，「就算非要，那就付錢，台灣有能力，不能佔立陶宛便宜！」