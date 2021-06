立陶宛捐2萬劑疫苗　李德維：更凸顯台灣「疫苗乞丐」困境

▲蔡英文感謝立陶宛將贈台灣AZ疫苗。(圖/翻攝自Facebook/蔡英文 Tsai Ing-wen)

記者楊蕓/台北報導

立陶宛22日宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗,預計9月底台,各界紛紛向立陶宛表達感謝。國民黨立委李德維卻認為,這批疫苗不是他們主動捐,而是由台北駐拉脫維亞代表團在6月15日尋求幫助後,決定捐贈的,不僅更凸顯了台灣「疫苗乞丐」的困境,此時此刻還有多少駐外館處使節,也被同樣要求跟駐在國開口?

李德維指出,《路透社》昨率先揭露立陶宛捐贈疫苗的報導,寫道「The vaccines, requested by Taiwan, will be transferred by the end of September.」其中關鍵在「requested」這個單字,不是人家主動捐,而是我們開口要的。

李德維說,《路透社》稍晚更新報導,詳實寫道「The vaccines were donated after a June 15 request for help from Taipei's mission in neighbouring Latvia, the Lithuanian health ministry said in a submission to the government. They will be transferred by the end of September.」原來,根據立陶宛衛生部提交的文件顯示,這些疫苗是由台北駐拉脫維亞代表團在6月15日尋求幫助後,決定捐贈的。

李德維強調,感謝立陶宛義助,也肯定派駐拉脫維亞,黃鈞耀代表的努力,但如果駐拉脫維亞代表都找上了立陶宛要疫苗,此時此刻,還有多少駐外館處使節,也被同樣要求跟駐在國開口?

他質疑,「到處討要疫苗」真的是台灣要向世界展示的抗疫形象?

立陶宛捐贈疫苗預計會在9月底前抵達,李德維呼籲,不要為難人家了,如果拖到9月底,台灣還無法取得足夠疫苗,非要那2萬劑不可,後果早就不堪設想,「就算非要,那就付錢,台灣有能力,不能佔立陶宛便宜!」