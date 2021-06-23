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不滿禾馨挨罰！營運長再挖舊報導「打臉柯P」：小市民覺得委屈

▲▼禾馨醫療營運長林思宏。（圖／記者湯興漢攝）

▲禾馨醫療營運長林思宏日前召開記者會公布疫苗施打名單。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

禾馨醫療營運長林思宏在臉書連連PO文談及禾馨遭指違規施打疫苗一事，也說「禾馨有申訴權利」。而今他又再度發文，並翻出台北市長柯文哲過去的言論，「在醫院工作的人，從院長到掃地歐巴桑、洗衣服工人，全部要打疫苗，不然會造成系統性的危險！」更說「小市民覺得委屈」。

禾馨遭指施打疫苗的名單中，共計違規接種81人。對此，林思宏昨深夜發文提到，禾馨民權的廚務人員薪水是民權付的就歸屬民權，屬於1類非醫事人員，所以可以打疫苗，但士林月中的廚房人員，因為月中的「月子餐」規定要成立公司，所以「月中廚房」為了合乎規定成立了「禾膳股份有限公司」，不屬於1至3類，不可以打疫苗。

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林思宏表示，同樣是穿梭在院所內送餐的廚務人員，一個合法可以打、一個不合法不可以打，我們造冊施打時，確實沒有想這麼多，「這18人施打，市府裁罰小士林50萬元」。

▲▼禾馨醫療集團民權東路院區外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲禾馨醫療集團遭指違規施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

不過，林思宏今早翻出柯文哲在記者會上曾說，「除了醫護人員外，在醫院工作的人，從院長到掃地歐巴桑、洗衣服工人，全部要打疫苗，不然會造成系統性的危險！」他點名副市長黃珊珊，「這不是柯文哲市長自己說的嗎⋯5/20就說了！我們小市民覺得委屈啊」

《ETtoday新聞雲》報導，由於5/20爆出醫院感染等諸多原因，當時柯文哲認為，不只是醫護人員危險，還可能造成院內感染危機，所以從院長到掃地人員、洗衣工都全去打疫苗，不然可能造成整個系統危險。

柯文哲強調，為了整個醫療體系，醫院裡面每個人在裡面工作，都要打疫苗，防疫旅館也是，只要可能接觸快篩陽性的，都是第一線，得打疫苗，將來進來後也要對該打的造冊，「不要說強迫，只是不打會造成大家麻煩。」

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