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打完疫苗餵母乳⋯2月大女嬰「冒血奶泡」猝死！新手媽悲痛還原經過

記者蔡佩旻、陳羿妏／雲林報導

雲林一名蘇姓母親21日打完疫苗後，返家哺乳餵食2月大的女嬰，不料，卻於今（22日）凌晨要再次哺乳時，卻發現女兒猝死。對此，蘇女也出面還原當時經過！

▲▼雲林一名母親施打疫苗後餵母乳，結果2月大女嬰猝死。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林一名蘇姓女子21日施打疫苗後返家餵母乳，結果2月大女嬰今凌晨猝死。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

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現年34歲的蘇女是殯葬所人員，由虎尾鎮公所安排，接種AZ疫苗。蘇女表示，她與丈夫結婚一年多才生小孩，孩子約3至4小時喝一次奶；她昨（21日）下午4點多打疫苗，晚上9點多擠母乳，11點瓶餵，直到今（22日）凌晨2點多她準備再次餵奶、上前查看女兒時，才發現女兒完全沒聲響、無掙扎，床鋪被辱沒有移動痕跡，但嘴角卻出現血奶泡，衣領也有溢奶夾雜血漬，無生命跡象，趕緊通報119將女兒送醫，但搶救後宣告不治。

▲▼雲林一名母親施打疫苗後餵母乳，結果2月大女嬰猝死。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蘇女出面還原整起事件經過。

蘇女提到，施打疫苗前，有再三提出自己仍在哺乳中、是否會有影響、施打後可否繼續哺乳等疑問，但醫護人員則說沒關係，她才會放心接種。此外，蘇女哽咽地說，女兒平時偶有小兒脹氣，其他並無異樣，當初也是聽說，小孩吃母奶比較好，才放心給她吃，怎料會發生這樣事情。針對後續，蘇女表示，會先視相驗報告，如一定需解剖才能釐清真相，也會配合。

蘇姓外公為白天照看者，他表示，女嬰平常很活潑、健康，活動力也很好，很愛笑，對大人逗弄都會回應，因此對於孩子吐血，感到非常不解。

對此，虎尾鎮長丁學忠表示，目前會依員工撫卹條例協助，並且盡量以安撫蘇女心情為主。至於女嬰死因是否與疫苗施打有關，仍待進一步調查釐清。

▼女嬰外公也現身感到不解，平時活潑健康的女嬰怎會突然猝死。

▲▼雲林一名母親施打疫苗後餵母乳，結果2月大女嬰猝死。（圖／記者蔡佩旻攝）

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