打AZ疫苗現致命疾病！英4男接種最快11天發病　澳洲印度都有個案

▲英國衛生官員目前尚未公布境內疫苗接種者出現格林巴利症候群的相關數據。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

AZ疫苗是全球最多國家使用的新冠疫苗。但就在英國，4名男子在施打疫苗後數日出現可能導致癱瘓、劇烈疼痛的「格林巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome，簡稱GBS），外媒形容，此種疾病可能有致命威脅。現已知上述4起病例均來自諾丁漢地區，當地約有70萬人已接種AZ疫苗。

每日郵報報導，依據醫學雜誌《神經病學年鑑》（Annals of Neurology）所發表的2項研究，上述4例個案均在10日內相繼發病，均未感染新冠肺炎，年齡介於20歲至57歲，在施打AZ疫苗後的第11天至第22天出現格林巴利症候群症狀。目前已知4人當中，1人無相關病史，其餘3人有潰瘍性結腸炎、氣喘、高血壓，事後接受抗體治療及類固醇藥物治療。

諾丁漢大學臨床神經科學家克里斯托弗艾倫（Christopher Allen）表示，現階段無法確認這是否是因施打疫苗才引發格林巴利症候群，也有可能是偶然發生，有必要進行疫苗接種後的嚴密監測。但他同時也強調，現正使用中的多款疫苗皆非常安全。

克里斯托弗艾倫進一步指出，此種反應可能是人體對SARS-CoV-2棘狀蛋白（spike protein）產生的免疫系統交叉反應，出現反應過度的狀況。假若這是由AZ疫苗所引起的話，應與該款疫苗病毒載體技術中的棘狀蛋白有關，而這與輝瑞、莫德納疫苗等mRNA疫苗之中的棘狀蛋白並不相同，因此輝瑞、莫德納疫苗不太可能看到類似狀況。

英國衛生官員目前尚未公布境內疫苗接種者出現格林巴利症候群的相關數據，但上述狀況並非只發生在英國，展開AZ疫苗接種的澳洲、印度均有類似案例。

▲印度喀拉拉邦一間醫院也出現7例嚴重的格林巴利症候群個案。（圖／路透）

印度喀拉拉邦一間醫院也出現7例嚴重的格林巴利症候群個案，在接受第一劑AZ疫苗後的2周內就出現症狀，其中4例為40歲至70歲的女性。令人關注的是，部分患者發生臉部、頭部周圍部位的神經損傷，這在格林巴利症候群個案之中占不到5%。

不過，醫師馬拉馬托姆（Boby Varkey Maramattom）指出，儘管研究結果顯示疫苗接種和格林巴利症候群之間有明顯關聯，但上述這些個案不太可能全都是因為打疫苗才引發該疾病，且接種疫苗的好處仍遠高於相關風險。

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