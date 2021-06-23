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快訊／慈濟基金會捐贈500萬劑BNT疫苗　今早完成送件

▲▼慈濟基金會。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟基金會送件申請。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

台積電及鴻海永齡基金會日前獲得政府授權，將捐贈各500萬劑BNT輝瑞疫苗供國人接種。慈濟基金會有意循相同模式捐贈500萬劑BNT疫苗，並於今(23)日送件申請。

以下新聞稿全文：

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慈濟基金會23日發佈新聞稿指出，為協助台灣民眾能儘早進行新冠病毒疫苗的普及施打，本會透過海內外慈濟人多方管道及專家學者的共同努力下，備妥前期相關申請文件，近日並在疫苗採購來源上獲得初步的進展，預計購買BNT德國原廠500萬劑疫苗，今日已依政府相關法規與作業流程提出輸入申請，後續將積極配合主管機關進行文件審核，早日提供WHO認可的疫苗給台灣民眾施打。

▲▼慈濟基金會。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會指出，佛教慈濟慈善事業基金會對於協助台灣取得疫苗的努力極為積極。慈濟基金會顏博文執行長提及，有關慈濟對新冠疫情的疫苗取得，從台灣疫情開始嚴重，慈濟陸續與主動或被動有願意提供疫苗者洽談，今天能夠正式送件要感謝政府主管機關與防疫指揮中心的指導和支持、各界善心企業與人士的敦促和護持，以及有志一同夥伴的相互堅持與努力。

至於外傳總統府於21日上午致電關切慈濟申請購買疫苗送件的事宜，顏博文執行長表示慈濟在21日沒有接到總統府的來電。慈濟申購疫苗一切依照政府相關規定辦理，希望能夠協助台灣早日度過這場疫情。

▲▼慈濟基金會。（圖／慈濟基金會提供）

顏博文執行長說，在5月11日台灣爆發本土社區感染隨即疫情轉趨嚴峻後，立即擴大啟動自2020年全球疫情蔓延以來一直在實施的防疫物資支援及生活紓困兩項計畫，只是此次的重點在台灣本島，特別編列超過10億台幣提供醫療物資採購及疫急紓困，以支援中央及各地方政府的第一線防疫人員的防疫行動，同時資助架設25座篩檢站分佈全台各縣市，又主動提供全省15座靜思堂做為疫苗施打的場所，以維護民眾的安全與健康。

顏博文執行長表示，及時足夠的疫苗是刻不容緩的議題，疫苗採購是在與時間賽跑，因此，慈濟本著搶救生命的人道精神，依循合法程序與完備文件流程，期待盡快獲准購入疫苗給民眾施打，以協助政府與民眾脫離疫情的陰霾，虔誠祈福台灣早日恢復健康的生活與正常的經濟活動。

▲▼慈濟基金會。（圖／慈濟基金會提供）

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