三級警戒擬延至712　律師自曝「1決定」：這次至少到7月底

記者黃翊婷／綜合報導

全國三級疫情警戒暫定至6月28日，是否會第三度延長至7月12日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將在今日（23日）下午2時的記者會上正式說明。律師林智群在臉書PO文感嘆，現在還想解封根本想太多，「這次至少到7月底。」

▲不少民眾期盼三級疫情警戒解封。圖為基隆安樂市場。（圖／記者劉亮亨攝）

全台三級疫情警戒實施滿一個月，不僅各行各業生意大受衝擊，許多民眾也開始有些待不住了，加上已經連續兩天本土確診病例數降至二位數，網路上也有許多關於6月28日是否能降級或微解封的討論。對此，律師林智群22日在臉書PO文表示，自己幾個月前訂了6月28日的飯店，都決定摸摸鼻子取消了，「還想解封？想太多了吧？這次至少到7月底。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

牙醫史書華同日也在臉書「盾牌牙醫史書華」PO文，並連續強調3次「6月28日不會解封」，分區解封也沒有意義，畢竟北農、士林某長照機構群聚案還沒解決，疫苗施打狀況也很亂，比如沒有造冊、甩鍋特權疫苗等爭議，除非中央接管才有可能在接管後21天解封，不然大家就繼續關在家。

▲北農週一針對一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

至於三級疫情警戒是否會第三度延長，中央流行疫情指揮中心回應，全國三級警戒日期是否調整，23日將由指揮官陳時中於下午2時記者會上正式對外說明。

不過，陳時中在22日的疫情記者會上曾語帶保留透露，「不會分區解封，警戒還是全國一致」，甚至直言「大家要一起忍耐。」而針對微解封，他表示，「會考量整體放寬價值，包括戴口罩、社交距離、交通流量等。」詳細內容將在23日統一對外宣布。