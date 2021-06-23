6月29日三級解封「還是再延712？」　鄉民答案超一致：報復性確診

▲高雄瑞豐夜市15日率先恢復營業，人潮卻不如預期。（圖／記者吳世龍攝）



網搜小組／劉維榛報導

離6月28日解封進入倒數5天，而《ETtoday新聞雲》獨家掌握，行政院將對所有管制措續採「不鬆綁」，三級警戒更不排除延至7月12日！而看在被悶壞的民眾眼裡，也幾乎一至認同警戒會繼續延後，直言一旦降回二級，恐「報復性確診」且就怕「現在解禁，（防疫努力）一切白費」，而最快上午政院就會有答案。

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一名網友在PTT問卦，表示就要公布降級與否了，「大家覺得，有可能宣布6/29解除三級嗎？一解除三級，馬上可以去吃吃到飽，餐廳可以內用，看起來還不錯，大家怎麼看呢？」

▲傳統市場人潮相對較多。（圖／記者呂佳賢攝）



文章曝光後，底下網友紛紛搖頭回應，「雙北不可能」、「雙北雙煞在，再延兩個月」、「別降級，一堆確診」、「解都解， 然後完全鬆懈下再爆炸，國外示範過」、「反正解除不解除，都是要等疫苗」、「1傳10再傳100再傳1000，不用幾天」、「都撐到這了，至少也等疫苗施打率提高」、「 解封就準備爆炸性確診，愚民」、「千萬不要解，再爆收拾很久」、「報復性確診」、「一解封，學生都到處趴趴走了，乾脆封到暑假結束」。

另外不少網友也支持，三級警戒能延至7月12日，「應該是繼續三級，7月才有可能降二級」、「到7月初」、「七月底就不錯了」。若真的能回歸正常生活，不少網友早已想好解封娛樂，「直奔墾丁民宿」、「飯店都訂好了，你還在這邊問」、「錢櫃，好樂迪，訂好了嗎」、「可以逛夜市囉」、「解除後大家馬上報復性出、「一解封馬上衝屋馬」。

▼網友喊話，就怕629解封，一切努力都白費了！（圖／翻攝PTT）

