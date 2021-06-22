指揮中心7／1起擴大接種14類對象　桃園啟動造冊：需要相當多疫苗

▲指揮中心指出，7月1日起，幼兒園、小黃司機等可納入施打，鄭文燦指出，將造冊確定人數。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，7月1日起配送相關疫苗，接種對象從第一類至第七類，包括幼兒園教師與小黃司機等類別都將納入；對此，桃園市長鄭文燦指出，看過第7類裡共有14類別，這需要相當多的疫苗，我們會先造冊與確定人數，其他如果有必要性合理性，我們會向中央反映。

針對中央流行疫情中心指揮官陳時中做出7月1日將擴大疫苗接種對象，包括第7類裡共14個類別，如，國家安全及社會機能正常運作者，包含考試工作人員；幼兒園、國小安親班教育人員；軍人、軍事/國安文職人員；各類批發市場工第一線作人員；國家關鍵設施必要工作人員 (高鐵、臺鐵、油氣水電、通訊等基礎設施人員)；媒體第一線探訪工作人員；全國第一線郵務處理人員；北北基桃計程車司機、員、國道客司機、貨運司機等；北北基桃傳統市場合法攤商；維持科學園區運作防疫工作人員；托育人員及托育機構、早療托育機構專業人員、雙北保母；戶役政系統機房人員。

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▲指揮中心指出，7月1日起擴大疫苗接種對象，包括小黃司機也將納入，圖為醫護人員施打疫苗。（資料照／記者沈繼昌攝）

鄭文燦認為，如果疫苗數足夠，會考慮擴大接種範圍，看過第7類中的14個類別，這需要相當多的疫苗，我們會先造冊，把人數確定；至於其他類別，如果有必要性、合理性，我們會向中央反映。

鄭文燦強調，中央不斷在調整疫苗施打細部規定，未來各方要求一定越來越多，細緻化的程度也會提高，我們希望能夠規範清楚，讓每個地方政府都能夠好執行、快執行，而且細緻地執行。

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