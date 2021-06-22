　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指揮中心7／1起擴大接種14類對象　桃園啟動造冊：需要相當多疫苗

▲中央流行疫情指揮中心指出，7月1日起擴大疫苗接種對象，第7類14類別包括幼兒園、小黃司機等可納入，桃園市長鄭文燦指出，會先造冊確定人數，其他類別若有必要性會向中央反映。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲指揮中心指出，7月1日起，幼兒園、小黃司機等可納入施打，鄭文燦指出，將造冊確定人數。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，7月1日起配送相關疫苗，接種對象從第一類至第七類，包括幼兒園教師與小黃司機等類別都將納入；對此，桃園市長鄭文燦指出，看過第7類裡共有14類別，這需要相當多的疫苗，我們會先造冊與確定人數，其他如果有必要性合理性，我們會向中央反映。

針對中央流行疫情中心指揮官陳時中做出7月1日將擴大疫苗接種對象，包括第7類裡共14個類別，如，國家安全及社會機能正常運作者，包含考試工作人員；幼兒園、國小安親班教育人員；軍人、軍事/國安文職人員；各類批發市場工第一線作人員；國家關鍵設施必要工作人員 (高鐵、臺鐵、油氣水電、通訊等基礎設施人員)；媒體第一線探訪工作人員；全國第一線郵務處理人員；北北基桃計程車司機、員、國道客司機、貨運司機等；北北基桃傳統市場合法攤商；維持科學園區運作防疫工作人員；托育人員及托育機構、早療托育機構專業人員、雙北保母；戶役政系統機房人員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心指出，7月1日起擴大疫苗接種對象，包括小黃司機在內者將納入，圖為醫護人員施打疫苗。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲指揮中心指出，7月1日起擴大疫苗接種對象，包括小黃司機也將納入，圖為醫護人員施打疫苗。（資料照／記者沈繼昌攝）

鄭文燦認為，如果疫苗數足夠，會考慮擴大接種範圍，看過第7類中的14個類別，這需要相當多的疫苗，我們會先造冊，把人數確定；至於其他類別，如果有必要性、合理性，我們會向中央反映。

鄭文燦強調，中央不斷在調整疫苗施打細部規定，未來各方要求一定越來越多，細緻化的程度也會提高，我們希望能夠規範清楚，讓每個地方政府都能夠好執行、快執行，而且細緻地執行。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►防北農疫情攻入！桃園5批發市場緊急列冊　首波500人快篩ing

►桃園804醫院14人染疫！3措施全力圍堵　1400人採檢結果出爐

►桃園804「看護確診+1」！共15人染疫…病房開關、洗手台都驗出陽性

ET快訊
7-11明開賣「居家快篩試劑」！限定門市曝光
染疫男康復返家喊：很喘　3天後陳屍客廳
吃這些藥能打新冠疫苗嗎？　熱門QA一次看
女模嫁身價80億歌王林峯　遭酸「小三上位就是跩」！暴怒反嗆
綠委「一句話」酸爆柯文哲情緒性發言　網加碼：一定要配溫開水
台北龍山寺超渡染疫亡靈！靜坐男病毒量極高　神壇傳播鏈擴3縣市
男打疫苗隔天躺床上亡　妻回想最後一句話崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

安卓手機狂跳「停止運作通知」吞3000負評　谷歌回應了

美國莫德納首波110萬劑「分配原則曝光」！第7類專案中央控管

防北農疫情攻入！桃園5批發市場緊急列冊　首波500人快篩

彰化千人快篩「進果菜市場須7天內陰性證明」　沒接種前每周採檢

染疫獨居男康復返家7天急喊：很喘　沈默3天飄腐味陳屍客廳

開放孕婦接種　二寶媽盧秀燕：不設快打站、AZ莫德納任選

吃這些藥能打新冠疫苗嗎？台大醫院設QA專區　疫苗熱門問題一次看

防堵北農疫情擴散　台東開放北農接觸者自費250元快篩

竹市孕婦疫苗開打！馬偕團隊問診　宇美町式接種讓準媽媽安心

台北龍山寺超渡染疫亡靈！靜坐男病毒量極高　神壇傳播鏈擴3縣市

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

安卓手機狂跳「停止運作通知」吞3000負評　谷歌回應了

美國莫德納首波110萬劑「分配原則曝光」！第7類專案中央控管

防北農疫情攻入！桃園5批發市場緊急列冊　首波500人快篩

彰化千人快篩「進果菜市場須7天內陰性證明」　沒接種前每周採檢

染疫獨居男康復返家7天急喊：很喘　沈默3天飄腐味陳屍客廳

開放孕婦接種　二寶媽盧秀燕：不設快打站、AZ莫德納任選

吃這些藥能打新冠疫苗嗎？台大醫院設QA專區　疫苗熱門問題一次看

防堵北農疫情擴散　台東開放北農接觸者自費250元快篩

竹市孕婦疫苗開打！馬偕團隊問診　宇美町式接種讓準媽媽安心

台北龍山寺超渡染疫亡靈！靜坐男病毒量極高　神壇傳播鏈擴3縣市

因疫情影響…阿嬤「離世8小時」才見到　她淚崩：孩子剛學叫阿奏

安卓手機狂跳「停止運作通知」吞3000負評　谷歌回應了

公車駕駛未列接種　運將氣「政府寧丟疫苗不給打」染疫雙北恐崩

陳美鳳秀場被大哥設局逼酒　「超狂一招」擺平免失身

原定「月底就收養」隔天浪貓被狗咬死！ 他崩潰：還想幫牠換貓砂

美國莫德納首波110萬劑「分配原則曝光」！第7類專案中央控管

訂了外送出門…見「餐點送達」返家竟消失 她氣炸：本小姐活該？

防北農疫情攻入！桃園5批發市場緊急列冊　首波500人快篩

7-11明日開賣「快篩試劑」！桃園以北限定門市都能買到

李家豪／誰可申請法律扶助？法扶制度無資力者認定標準

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

微解封？陳時中明天宣布！

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／新增6死！今新增78例本土病例！「連兩天低於3位數」

打完疫苗餵母乳⋯2月大女嬰猝死！媽悲痛還原經過

50歲女打疫苗猝死　衛生局曝死因

快訊／不限廠牌！7/1起公費接種對象「增至9類」

打完疫苗餵母乳女嬰亡　高大成和權威醫這樣說

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

更多熱門

相關新聞

東奧剩30天！疫情卻出現反彈徵兆　網憂：還要辦？

東奧剩30天！疫情卻出現反彈徵兆　網憂：還要辦？

日本東京都22日新增435例確診，相較上週同期多出了98例，疫情疑似出現反彈跡象。事實上，距離東京奧運正式開幕只剩30天，儘管目前僅剩沖繩縣處於緊急事態宣言，但整體疫情仍未完全獲得控制，各界擔憂若強行舉辦奧運恐怕會使日本疫情一發不可收拾，甚至也有網友直言，「都這樣了還要辦嗎？」

7.4萬名第一線銀行員優先施打疫苗　金管會2度發函指揮中心力爭！

7.4萬名第一線銀行員優先施打疫苗　金管會2度發函指揮中心力爭！

高秀玲將任葡萄王董事　積極替網紅名人代工盼拓版圖

高秀玲將任葡萄王董事　積極替網紅名人代工盼拓版圖

黃珊珊：禾馨違規打疫苗自己負責任　「名冊無法掩飾」全上資料庫

黃珊珊：禾馨違規打疫苗自己負責任　「名冊無法掩飾」全上資料庫

關鍵字：

新冠肺炎疫苗中央擴大疫苗鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

微解封？陳時中明天宣布！

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／新增6死！今新增78例本土病例！「連兩天低於3位數」

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

打完疫苗餵母乳⋯2月大女嬰猝死！媽悲痛還原經過

人夫袋藏保險套、潤滑劑！「小三是男的」正宮崩潰

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面