東奧剩30天！東京增435例疫情出現「反彈徵兆」　網憂：還要辦？

▲東京疫情出現反彈徵兆，民眾不甚樂觀。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本東京都22日新增435例確診，相較上週同期多出了98例，疫情疑似出現反彈跡象。事實上，距離東京奧運正式開幕只剩30天，儘管目前僅剩沖繩縣處於緊急事態宣言，但整體疫情仍未完全獲得控制，各界擔憂若強行舉辦奧運恐怕會使日本疫情一發不可收拾，甚至也有網友直言，「都這樣了還要辦嗎？」

根據《日刊體育》報導，東京22日新增435例確診，相較上週同期的337例多出98例。不僅如此，在近一週內，除了18日以外，東京的新增確診數皆較上週同期多。日本當局公布相關數據後，隨即也引發日本網友熱議。網友紛紛悲觀表示，「現在已經開始陷入反彈危機了吧」、「難道真的開始反彈了嗎」、「太糟糕了」等。

東京奧運日前才剛宣布，如果舉辦期間並非處於緊急事態宣言，將會開放50%的觀眾入場，也就是1萬人進場觀賽，甚至還傳出，因為已經與啤酒廠商簽訂贊助合約，因此打算在場內販售酒類飲料，引發日本民眾不安。

網友認為，「東奧難道不應該以無觀眾形式舉辦嗎」、「不可能辦東奧了啦」、「等到開幕式那時候，疫情應該會更加慘烈」。

另一方面，東京奧組會打算在本週發表東京奧運觀賽指引，要求到場觀賽的民眾在賽後「直接返家」，在返家途中也不要飲食，以減少感染風險。

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