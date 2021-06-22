桃園804醫院14人染疫！3措施全力圍堵　1400人採檢結果出爐

▲國軍桃園804醫院爆發群聚感染事件，截至21日深夜止，已針對醫護人員進行採檢1400餘人，結果都是陰性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國軍桃園804醫院爆發群聚感染事件，市長鄭文燦22日上午主持防疫專案會議時表示，已連續3天採取一系列措施，包括全院採檢、停止門診與急診到本週四，病人全部採檢每3天1次，截至昨天深夜為止已採檢1400餘人完成，採檢結果都是陰性，市府還在進行病人與家屬，包括出院部分都要納入追溯，將防護網構築大一點。

鄭文燦指出，國軍桃園804醫院群聚感染事件處理情況，包括連續3天針對全院採檢、停止門診與急診至週四為止，病人全部採檢每3天1次，醫護人員均要定期採檢，昨天深夜已完成1400餘人完成採檢，採檢結果都是陰性，另外，市府衛生局仍進行出院病人與家屬部分都納入追溯範圍。

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▲桃園市長鄭文燦指出，各醫療院所看護工具流動性，要求盡快納入篩檢與施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，目前確診案例是集中在ICU病房與另外一個病房，並沒有擴散到其他病房，不過我們也要求不只要分艙分流，病人3天採檢1次，醫護人員要定期採檢，這次採檢範圍也比較大，除醫護與行政人員，病人與陪病家屬外，包括外包人員、清潔工與看護工等，這部分也要納入採檢範圍。

鄭文燦強調，我們也要求醫院需檢查看護工，因看護工本身是具有流動性，但與病人相處時間非常長，看護工若尚未施打疫苗，一樣即使具流動性，進入醫院後要盡量讓看護工盡快施打疫苗，目前各醫院都按照此政策執行，我們要以防疫高標準繼續來要求。

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