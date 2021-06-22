　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園804醫院14人染疫！3措施全力圍堵　1400人採檢結果出爐

▲針對國軍桃園總醫院爆發群聚感染事件，市長鄭文燦22日表示，截至21日深夜為止，已針對醫護人員進行採檢1400餘人，結果都是陰性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國軍桃園804醫院爆發群聚感染事件，截至21日深夜止，已針對醫護人員進行採檢1400餘人，結果都是陰性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國軍桃園804醫院爆發群聚感染事件，市長鄭文燦22日上午主持防疫專案會議時表示，已連續3天採取一系列措施，包括全院採檢、停止門診與急診到本週四，病人全部採檢每3天1次，截至昨天深夜為止已採檢1400餘人完成，採檢結果都是陰性，市府還在進行病人與家屬，包括出院部分都要納入追溯，將防護網構築大一點。

鄭文燦指出，國軍桃園804醫院群聚感染事件處理情況，包括連續3天針對全院採檢、停止門診與急診至週四為止，病人全部採檢每3天1次，醫護人員均要定期採檢，昨天深夜已完成1400餘人完成採檢，採檢結果都是陰性，另外，市府衛生局仍進行出院病人與家屬部分都納入追溯範圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市長鄭文燦指出，各醫療院所看護工具流動性，要求盡快納入篩檢與施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，各醫療院所看護工具流動性，要求盡快納入篩檢與施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，目前確診案例是集中在ICU病房與另外一個病房，並沒有擴散到其他病房，不過我們也要求不只要分艙分流，病人3天採檢1次，醫護人員要定期採檢，這次採檢範圍也比較大，除醫護與行政人員，病人與陪病家屬外，包括外包人員、清潔工與看護工等，這部分也要納入採檢範圍。

鄭文燦強調，我們也要求醫院需檢查看護工，因看護工本身是具有流動性，但與病人相處時間非常長，看護工若尚未施打疫苗，一樣即使具流動性，進入醫院後要盡量讓看護工盡快施打疫苗，目前各醫院都按照此政策執行，我們要以防疫高標準繼續來要求。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►3歲男童溺水成腦麻！阿嬤驚見呼吸微弱　緊急送醫搶救不治

►疫苗開瓶後剩餘疑遭丟棄　鄭文燦：每一劑都很珍貴絕不浪費

►他腰繫武士刀逛內壢火車站！眼神死背包藏4刀被逮　下場出爐

ET快訊
50歲女打AZ當晚死亡！生前無特殊病史　衛生局曝驚人死因
蘇貞昌曝下一波打疫苗名單！　全國13類別出爐
網紅90歲阿嬤打AZ　「身體冒2驚人變化」
沈富雄曝「6/28解封」4關鍵　悲嘆：完了！恐再等2個月
快訊／新一波雨區擴大往北東炸　14縣市「豪大雨」特報
周玉蔻看破高嘉瑜！　怒嗆：今天就辭立委退政壇
獨／北農、士林長照群聚連還爆　北市府認失職懲處衛生局
打完疫苗親餵乳「2月大女嬰亡」　高大成斷死因這樣說
快訊／疫情趨緩是否解封？　蘇貞昌指示指揮中心了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送哥取餐「收到飲料和小卡片」　一看險飆淚：第1次被當英雄

注意！新冠肺炎家用快篩試劑「9大Q＆A」　哪裡買、適用情況一次看

AZ疫苗恐有致癌風險！腺病毒進入細胞核可能病變　他揭開血栓原因

50歲女打AZ當晚昏迷亡！生前無特殊病史　衛生局曝驚人死因

快訊／新一波雨區擴大往北東炸　北北基14縣市「豪大雨」特報

客製「炸雞桶蛋糕」！網一看「最慘還原」全笑翻：懶X全家桶

0接觸「i郵箱」網購可貨到付款　9月底前加贈紅利購物金

芒果「這項營養」是蘋果的155倍！　挑選秘訣：顏色鮮麗帶果粉

微解封最希望開放「公廁」！　物流司機曝原因網友狂＋1

台南派出所長打疫苗後腦出血　黃偉哲急赴醫院：請全力救治

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

外送哥取餐「收到飲料和小卡片」　一看險飆淚：第1次被當英雄

注意！新冠肺炎家用快篩試劑「9大Q＆A」　哪裡買、適用情況一次看

AZ疫苗恐有致癌風險！腺病毒進入細胞核可能病變　他揭開血栓原因

50歲女打AZ當晚昏迷亡！生前無特殊病史　衛生局曝驚人死因

快訊／新一波雨區擴大往北東炸　北北基14縣市「豪大雨」特報

客製「炸雞桶蛋糕」！網一看「最慘還原」全笑翻：懶X全家桶

0接觸「i郵箱」網購可貨到付款　9月底前加贈紅利購物金

芒果「這項營養」是蘋果的155倍！　挑選秘訣：顏色鮮麗帶果粉

微解封最希望開放「公廁」！　物流司機曝原因網友狂＋1

台南派出所長打疫苗後腦出血　黃偉哲急赴醫院：請全力救治

割喉牙醫1死2傷！國立高材生3度判無期　遺孀泣：台灣成免死天堂

上舖嗨玩跳高高！6歲妹遭「吊扇割臉」秒噴血　險砸眼珠釀失明

外送哥取餐「收到飲料和小卡片」　一看險飆淚：第1次被當英雄

獨家合作！東森購物網攜手「RO仙境傳說」 祭出超強百萬大獎

溫網／莊吉生今晚會外賽先碰德國　梁恩碩首戰硬拼頭號種子

注意！新冠肺炎家用快篩試劑「9大Q＆A」　哪裡買、適用情況一次看

秒變飯店大廚！10分鐘端出5星級好料　還有頂級合菜自取88折

1小時賣出100份！凱菲屋「499元龍蝦」人氣高　每日限量最多200份

蘇貞昌拍板殯葬人員、雙鐵優先打疫苗　下一波全國13類別出爐

7男4女群聚噴96萬！桃園信徒夜拜宮廟　無罩男脫衣摀嘴「自招」

生活熱門新聞

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

回到5月前？醫解：初步解封不遠了

捐500萬劑疫苗被關切？慈濟131字回應

唐鳳出手了！　超商、藥局就可預約接種疫苗

即／打完疫苗6天…台南鯤鯓派出所長「腦部血栓」！

打完疫苗餵母乳⋯2月大女嬰猝死！媽悲痛還原經過

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

醫：不懂老人家等莫德納的理由

行星尺度滯留鋒今襲「下午起最劇」　1圖看4天雨區

「薔琵」颱風最快明生成！路徑曝光

更多熱門

相關新聞

關島宣布「開放外國人去打疫苗」

關島宣布「開放外國人去打疫苗」

近期赴美打疫苗正夯，關島觀光局也正式宣布，開放外國旅客可以前往關島打疫苗，但旅客必須購買指定「Air V&V Guam USA」」套裝行程，包括指定入住飯店、機場來回交通等，關島觀光局也表示，抵達後最快第二天就可以接種疫苗。

美援250萬莫德納！北市疫情爆 628解封無望？

美援250萬莫德納！北市疫情爆 628解封無望？

風景區人潮回籠！2景點人最多

風景區人潮回籠！2景點人最多

總計9人！北市今增3長者打疫苗猝死

總計9人！北市今增3長者打疫苗猝死

台灣經濟成長率能否「保5」？　央行點出5大關鍵

台灣經濟成長率能否「保5」？　央行點出5大關鍵

關鍵字：

新冠肺炎國軍桃園醫院群聚感染鄭文燦擴大篩檢範圍

讀者迴響

熱門新聞

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

黃大謙鑰匙插車上　1個月後出門崩潰

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

綠界科技7/1漲運費　最多漲75元

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

「勞工紓困貸款」核貸塞車　銀行點出有3種人遭拒機率高！

蘋果「舊換新」價目更新！　6款舊機身價上漲

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面