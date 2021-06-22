桃園804「看護確診+1」！共15人染疫…病房開關、洗手台都驗出陽性

▲▼桃園市政府22日召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

中央流行疫情指揮中心21日公布，國內新增78例本土個案，其中桃園市有1例！桃園市長鄭文燦下午召開防疫記者會說明確診個案情況。

桃園市政府表示，目前桃園市累積確診個案數為744人，目前仍在居家隔離的人數為568人，今日新增確診者是20多歲女性，是桃園國軍總醫院(桃園龍潭804醫院)群聚案的擴大匡列接觸者，目前該案已累計15人染疫。

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衛生局長王文彥指出，今日新增的個案為案14225，是一名20多歲外籍看護，2020年就受雇於病人家裡。該名病人於4月30日到804醫院住院，6月16日因病過世，曾住在感染熱區9病房內，並與先前確診的看護(案14102)所照顧的病人在同一病室。案14225在被照顧者過世後，便返回雇主家中，目前衛生局已匡列該家庭6人，已進行採檢、居家隔離中。

因應桃園804醫院群聚感染，王文彥表示，20日已連夜採檢1422位相關人員(包括92名二採)，因在9病房3個病室內的開關、浴廁、洗手台、水龍頭開關、床側邊、床尾都測出陽性反應，目前已進行清潔消毒，相關物品、設施將停止使用3天，採檢過後確認無虞才可以再度使用。

至於感染源頭，王文彥指出，透過血清檢查目前仍無法判定最早是由誰開始染疫，因為數名個案感染時間看起來都差不多，但推論其中一名89歲病人(案14010)為開頭較為可能。他表示，由於環境受到汙染，目前疫情狀況至少還要再觀察一星期以上。

至於桃園804醫院相關人員採檢結果也出爐，鄭文燦表示，近1500名人員全數呈現陰性，衛生局仍會持續追蹤，包括ICU病房、第9病房病患、陪病家屬等相關人等，以確保醫院的安全。另外，院內病人3天做一次PCR，醫護定期PCR，針對2個類型的看護(外包、具有居服照顧執照的個人看護)，只要是長時間在醫院的看護，都要施打疫苗。