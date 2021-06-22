黃珊珊：禾馨違規打疫苗自己負責任　「名冊無法掩飾」全上資料庫

記者袁茵／台北報導

禾馨醫療被台北市政府點名違規施打疫苗後，醫療營運長林思宏21日出示與北市衛生局對話紀錄，只見北市衛生局人員稱，「非醫事人員的部分每家診所以2名為限。」對此，台北市副市長黃珊珊強調，提供疫苗是要對方合法施打，而不是打在非規定的人士上面，這自己要負責任。





▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

林思宏21日下午召開記者會，公布與北市衛生局人員對話紀錄，只見衛生局人員稱「我們希望你們疫苗領回後，可以用很快速度把它打完」、「為確保所有基層醫護能優先接種，所以醫護人員量先滿足，非醫事人員的部分每家診所仍以2名為限」等，且事先也有回報相關名冊，引發外界熱議。

對此，台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，被問到禾馨診所21日公布對話紀錄顯示，診所數度向衛生局詢問，是否可為非醫事人員施打？衛生局稱以兩人為限，當時沒阻止未醫事人員施打，且還事先回報相關名冊，現在要開罰是否有不合理？

黃珊珊回覆時指出，事前名冊、事後名冊都是診所提出，這部分有稽查對方實際施打名冊，並且進行比對，「這些名冊無法掩飾，因為全都有上傳健保資料庫」，提供了疫苗給診所，但還是要合法施打，「打在非規定人士上面，你自己就得要負起責任。」

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