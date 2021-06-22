防北農疫情攻入！桃園5批發市場緊急列冊　首波500人快篩ing

▲針對北農公司發生群聚感染事件，桃園市長鄭文燦已要求全市果菜公司與批發市場完成造冊，今起全面進行快篩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於台北農產運銷公司發生群聚感染事件，桃園市長鄭文燦22日表示，市府針對桃園與北農供應商重疊部分，已要求桃園果菜公司承銷商與工作人員、批發市場的承銷人員、工作人員近500人於今天（22日）進行快篩，另包括供應商、青果合作社等單位，也要求造冊進行快篩，市府將分2梯次將5個市場做完快篩，已確定營運安全。

北農發生群聚感染事件，因桃園、中壢共計5處果菜、農產品批發市場面臨可能與北農相關供應商接觸疑慮，市長鄭文燦立即要求桃園果菜批發公司、桃園綜合農產品批發市場等承銷商、工作人員完成造冊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北農公司群聚感染，桃園果菜批發公司已配合造冊快篩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，很多果菜批發供應商來自中南部，他們除供應給北農外，也供應桃園果菜市場，市府今天先針對桃園果菜、桃園綜合農產品批發市場承銷、工作人員約500人進行快篩，另外，有供應商也供應中壢青果商圈、中壢果菜市場、龜山青果合作社，市府一樣要求完成造冊快篩，昨晚已完成造冊。

鄭文燦強調，為確保這5個果菜批發市場人員與營運安全，相關人員今早分批前往桃園巨蛋採檢站進行快篩，以確保員工健康與營運安全；桃園果菜批發公司董事長邱素芬說明，北農群聚感染發生，公司已請求市府協助快篩與優先施打疫苗，今日預計快篩300多人，今早已快篩100多人的部分，結果都呈現陰性，員工經過採檢後都比較安心，也給消費者信心。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►14家企業捐120台救命神器 鄭文燦：轉11家責任醫院

►桃園804醫院14人染疫！3措施全力圍堵 1400人採檢結果出爐

►3歲男童溺水成腦麻！阿嬤驚見呼吸微弱 緊急送醫搶救不治