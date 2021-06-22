1年偷拍200次裙底風光　9女同事受害！辦公室惡狼：被色情網啟發

▲該名男子不但偷拍女同事底褲，還將影片分類收藏。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

新加坡一名31歲男子涉嫌多次偷拍女同事的裙底風光，事後更加影片分門別類，加以收藏。根據警方調查，一共有9名女同事受害，累計次數高達200次，其中有2名受害者就分別被偷拍近30次。嫌犯供稱，自己是看到香港某色情網站的偷拍片，才會有樣學樣。被告律師則主張其患有適應障礙症。

根據《新明日報》報導，現年31歲的嫌犯劉男先前在某職業介紹所任職，並擔任臨時工。他2017年偶然在一個香港網站看到偷拍裙底的影片，因此產生衝動，打算付諸行動。隨後他便開始在上班時間偷偷站在女同事身旁，隨後伸出手機偷拍，共計有9名女同事受害。

其中一名28歲被害女性在2017年9月11日至2018年5月18日期間，一共遭到劉男偷拍29次；另一名31歲被害女性也被劉男偷拍30次裙底風光，該名被害人驚覺遭到偷拍後，隨即報警處理，這起案件才因此曝了光。

據悉，劉男不但會趁女同事不注意，靠近對方偷拍裙底外，事後還會認真「欣賞」不雅片，並將其分門別類，如果影片有拍到內褲，還會將其截圖存進電腦內，十分變態。

檢方指出， 嫌犯背叛同事信任，多次在辦公室與用餐時偷拍她們，還將這200多個影片保存，因此求刑10個月。但被告律師則稱，劉男在犯案時患有適應障礙症。

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