號稱78年未進食！印度苦行僧達「辟谷」境界…針孔攝影揭真相

▲印度苦行僧傑尼號稱78年未進食。（圖／翻攝自推特，下同）

記者閔文昱／綜合報導

在印度教裡，「苦行」是一種洗滌自身罪孽的方式，因此有許多苦行僧會以各種極端的方式讓身體承受旁人無法理解的痛苦，進而達到救贖的含義。印度一名苦行僧就號稱有78年都未進食，甚至達到了「辟谷」的境界，引發各界關注。對此，有人就以針孔攝影機實際觀察這名苦行僧修行的日常，沒想到竟發現驚人秘密。

據了解，這名叫傑尼的苦行僧現年91歲，他先前曾在多部影片裡宣稱自己已經斷食將近78年，還能健康地活在世界上，並表示如來佛已經將真諦傳送給他，距離修道成仙僅剩一步之遙，因此吸引大批信徒追隨。有關他的事蹟與名聲更是傳遍印度及海外。

傑尼表示，他在13歲那年就成為了一名苦行僧，與其他苦行僧不同的是，他除了修行外，還時常練瑜伽，在放鬆身心的同時達到修行的目的，並且在練瑜珈的過程中也不會感到飢餓和口渴，於是就堅持了這個習慣長達78年，也藉此斷食了78年。

然而，這樣的說法並無科學根據，許多人都對傑尼是否真的斷食78年抱持懷疑態度。對此，他仍堅持著自己的說法，並安排了一場為期10天的修行，而且就選在印度一間醫院的房間中進行。消息曝光後很快就引起許多民眾及軍方的注意，於是院方便偷偷在房間中加裝了一隻針孔攝影機，藉此觀察傑尼的行為。

當傑尼10天的修行結束後，院方便將拍攝的畫面公布。結果有媒體就發現，傑尼每晚都會以袖子遮住臉，並進行擦拭的動作，這才發現他其實隨身攜帶了一些極其輕巧的食物放在袈裟內，也因此讓他得以在看似多天沒進食的狀態下繼續存活，當場揭穿了他78年不吃不喝的謊言。